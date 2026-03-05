Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои

Курды могут сыграть ключевую роль в свержении иранского режима, заявил заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель.
В своем онлайн-сообщении Хаскель высоко оценил курдов, назвав их одними из самых надежных партнеров Запада и отметив их решающую роль в разгроме ИГИЛ.
Она предположила, что сочетание израильско-американской авиации и курдских бойцов на земле может значительно усилить давление на Тегеран.
Хаскель добавила, что западные демократии в «огромном долгу перед курдами», и что «время аятолл истекает».
BREAKING: Thousands of Iraqi Kurds launch a ground offensive into Iran, a U.S. official tells FOX News.
Earlier Wednesday, Secretary Hegseth said the U.S. military is not arming an insurgency inside Iran, though he suggested other parts of the U.S. government could potentially…
Курдские вооруженные группировки, базирующиеся в Ираке, начали военную операцию против Ирана. Об этом сообщает Fox News. Информацию подтверждают Axios и чиновники в правительсте иракского Курдистана.
По словам представители правительства иракского Курдистана, армия Пешмерге начала занимать боевые позиции на территории Ирана в понедельник, 2 марта. Операция началась в полночь, уточнил собеседник. Он рассказал, что 3 марта иранские войска покинули приграничный город Мариван и начали занимать оборонительные позиции в этом районе и вокруг него.
Множество подтверждений на данный момент, включая от корреспондента Axios Баака Равида, ссылающегося на высокопоставленного чиновника США: курдско-иранские ополчения начали наземное наступление на северо-западе Ирана, открыв новый фронт против режима.
Представитель курдских сил заявил, что Иран 3 марта эвакуировал пограничный город Мариван. В том районе начали создавать оборонительные позиции. В то же время силы PJAK заняли позиции вокруг южных гор Маривана на западе Ирана. Там развернуты тысячи человек.