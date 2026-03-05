Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои

Курды могут сыграть ключевую роль в свержении иранского режима, заявил заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель.

В своем онлайн-сообщении Хаскель высоко оценил курдов, назвав их одними из самых надежных партнеров Запада и отметив их решающую роль в разгроме ИГИЛ.

Она предположила, что сочетание израильско-американской авиации и курдских бойцов на земле может значительно усилить давление на Тегеран.

Хаскель добавила, что западные демократии в «огромном долгу перед курдами», и что «время аятолл истекает».