Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Новость дня
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои

видео; обновлено 02:19
02:02 1246

Курды могут сыграть ключевую роль в свержении иранского режима, заявил заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель.

В своем онлайн-сообщении Хаскель высоко оценил курдов, назвав их одними из самых надежных партнеров Запада и отметив их решающую роль в разгроме ИГИЛ.

Она предположила, что сочетание израильско-американской авиации и курдских бойцов на земле может значительно усилить давление на Тегеран.

Хаскель добавила, что западные демократии в «огромном долгу перед курдами», и что «время аятолл истекает».

* * * 02:02

Курдские вооруженные группировки, базирующиеся в Ираке, начали военную операцию против Ирана. Об этом сообщает Fox News. Информацию подтверждают Axios и чиновники в правительсте иракского Курдистана.

По словам представители правительства иракского Курдистана, армия Пешмерге начала занимать боевые позиции на территории Ирана в понедельник, 2 марта. Операция началась в полночь, уточнил собеседник. Он рассказал, что 3 марта иранские войска покинули приграничный город Мариван и начали занимать оборонительные позиции в этом районе и вокруг него.

Множество подтверждений на данный момент, включая от корреспондента Axios Баака Равида, ссылающегося на высокопоставленного чиновника США: курдско-иранские ополчения начали наземное наступление на северо-западе Ирана, открыв новый фронт против режима.

Представитель курдских сил заявил, что Иран 3 марта эвакуировал пограничный город Мариван. В том районе начали создавать оборонительные позиции. В то же время силы PJAK заняли позиции вокруг южных гор Маривана на западе Ирана. Там развернуты тысячи человек.

Экс-госсекретарь США: Курды – бесценные партнеры США
Экс-госсекретарь США: Курды – бесценные партнеры США
02:32 164
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так?
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так? глас вопиющего, но не в пустыне
01:44 957
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема; все еще актуально
4 мартa 2026, 18:41 5828
Иран грозит ударить по ядерному объекту в Израиле
Иран грозит ударить по ядерному объекту в Израиле
01:45 758
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха» на вопросы haqqin.az отвечает эксперт по контрразведке Сергей Мигдаль
4 мартa 2026, 23:58 2154
Трамп обещает продолжать войну
Трамп обещает продолжать войну
01:26 629
Атакованы здание Генштаба и офис Нетаньяху. Впереди «масштабные удары»
Атакованы здание Генштаба и офис Нетаньяху. Впереди «масштабные удары» утверждает КСИР
01:14 1166
Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
00:45 1150
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
00:36 1248
Трамп обойдется без курдов
Трамп обойдется без курдов заявили в Белом доме
4 мартa 2026, 23:55 1447
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры?
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры? новость дополнена
4 мартa 2026, 23:39 1768

