Экс-госсекретарь США: Курды – бесценные партнеры США

Курды были бесценными партнерами Соединенных Штатов в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. Об этом заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео, комментируя информацию, что Соединенные Штаты могут рассматривать курдские группировки как потенциальных партнеров в операции против Ирана.

По словам Помпео, для Соединенных Штатов «совершенно логично сотрудничать с ними, чтобы свергнуть эту злую диктатуру (имеет в виду власти Ирана – ред.)».

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что ЦРУ изучает планы вооружения курдских сил, и что американский лидер Дональд Трамп провел переговоры с курдскими лидерами в Ираке. А The Wall Street Journal информировала, что администрация Трампа готова поддержать вооруженные группировки в Иране, которые желают бросить вызов властям