Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета
Аятоллы собрались выбрать преемника Хаменеи. Прилетела ракета

Экс-госсекретарь США: Курды – бесценные партнеры США

Курды были бесценными партнерами Соединенных Штатов в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. Об этом заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео, комментируя информацию, что Соединенные Штаты могут рассматривать курдские группировки как потенциальных партнеров в операции против Ирана.

По словам Помпео, для Соединенных Штатов «совершенно логично сотрудничать с ними, чтобы свергнуть эту злую диктатуру (имеет в виду власти Ирана – ред.)».

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что ЦРУ изучает планы вооружения курдских сил, и что американский лидер Дональд Трамп провел переговоры с курдскими лидерами в Ираке. А The Wall Street Journal информировала, что администрация Трампа готова поддержать вооруженные группировки в Иране, которые желают бросить вызов властям

Камала Харрис в защиту муллократии. Как так?
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так? глас вопиющего, но не в пустыне
01:44 958
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема; все еще актуально
4 мартa 2026, 18:41 5830
Иран грозит ударить по ядерному объекту в Израиле
Иран грозит ударить по ядерному объекту в Израиле
01:45 758
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха» на вопросы haqqin.az отвечает эксперт по контрразведке Сергей Мигдаль
4 мартa 2026, 23:58 2154
Трамп обещает продолжать войну
Трамп обещает продолжать войну
01:26 629
Атакованы здание Генштаба и офис Нетаньяху. Впереди «масштабные удары»
Атакованы здание Генштаба и офис Нетаньяху. Впереди «масштабные удары» утверждает КСИР
01:14 1167
Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
Пентагон: к войне с Ираном могут присоединиться другие страны
00:45 1150
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
Израиль признал: «Хезболла» готова к удару
00:36 1248
Трамп обойдется без курдов
Трамп обойдется без курдов заявили в Белом доме
4 мартa 2026, 23:55 1447
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры?
Израиль в сомнениях: США и Иран ведут тайные переговоры? новость дополнена
4 мартa 2026, 23:39 1768

