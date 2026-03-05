USD 1.7000
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

Что за курды наступают на Иран?

02:53

Иракский Курдистан не будет участвовать в конфликте США и Израиля против Ирана. Об этом объявил заместитель премьер-министра региона Кубад Талабани.

«Регион Курдистан полностью сохранит свой нейтралитет», — подчеркнул он.

При этом лидер Демократической партии Иранского Курдистана (PDKI) Мустафа Хиджри призвал «всех солдат и военнослужащих, обладающих совестью и стремлением к свободе по всему Ирану, особенно в Курдистане, покинуть гарнизоны, базы безопасности и военные базы Корпуса стражей исламской революции, армии и вооруженных сил этого режима. Они должны оставить возложенные на них обязанности и службу и вернуться к своим семьям».

Хиджри указал, что «это делается для того, чтобы защитить себя от нападений, а также для того, чтобы отказаться от поддержки вооруженных и репрессивных сил режима (имеет в виду власти Ирана).

В то  же время стало известно, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагкчи провел телефонные разговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани и главой Патриотического союза Курдистана Ирака после сообщений о начале наземного наступления курдов на иранскую территорию. По данным иранских СМИ, премьер-министр Ирака заявил Аракчи, что иракское правительство ни при каких обстоятельствах не допустит никакой угрозы со стороны своих границ для исламской республики.

При этом лидер Демократической партии Иранского Курдистана (PDKI) Мустафа Хиджри призвал «всех солдат и военнослужащих, обладающих совестью и стремлением к свободе по всему Ирану, особенно в Курдистане, покинуть гарнизоны, базы безопасности и военные базы Корпуса стражей исламской революции

Секретарь Высшего совета безопасности Иран Али Лариджани предупредил курдские формирования, что «сепаратистские группировки не думали и не пытались что-то предпринять, мы не будем проявлять к ним никакой снисходительности, вооружённые силы полностью контролируют эту ситуацию».

Следует напомнить, что пять крупных иранских курдских организаций объявили о создании «Коалиции политических сил иранского Курдистана». Среди заявленных целей – свержение Исламской Республики Иран, право курдов на самоопределение и установление демократической системы в регионе. Большинство этих групп базируются в иракском Курдистане и заявляют о своем намерении укрепить политическую координацию.

