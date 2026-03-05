Что за курды наступают на Иран?

Иракский Курдистан не будет участвовать в конфликте США и Израиля против Ирана. Об этом объявил заместитель премьер-министра региона Кубад Талабани.

«Регион Курдистан полностью сохранит свой нейтралитет», — подчеркнул он.

При этом лидер Демократической партии Иранского Курдистана (PDKI) Мустафа Хиджри призвал «всех солдат и военнослужащих, обладающих совестью и стремлением к свободе по всему Ирану, особенно в Курдистане, покинуть гарнизоны, базы безопасности и военные базы Корпуса стражей исламской революции, армии и вооруженных сил этого режима. Они должны оставить возложенные на них обязанности и службу и вернуться к своим семьям».

Хиджри указал, что «это делается для того, чтобы защитить себя от нападений, а также для того, чтобы отказаться от поддержки вооруженных и репрессивных сил режима (имеет в виду власти Ирана).

В то же время стало известно, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагкчи провел телефонные разговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани и главой Патриотического союза Курдистана Ирака после сообщений о начале наземного наступления курдов на иранскую территорию. По данным иранских СМИ, премьер-министр Ирака заявил Аракчи, что иракское правительство ни при каких обстоятельствах не допустит никакой угрозы со стороны своих границ для исламской республики.