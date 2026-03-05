В Курдистане неразбериха: кто против Ирана, а кто за?

На фоне сообщений о том, что большинство ударов беспилотников по Иракскому Курдистану были нанесены из региона Ниневия премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани уволил «всех должностных лиц разведывательных служб в секторе операций на Ниневийской равнине». Об этом сообщается в курдском сегменте соцсетей.

Также появились неподтвержденные сообщения о небольших столкновениях между силами Пешмерга и иранскими прокси, которые запускали беспилотники с очень близкого расстояния от контрольно-пропускных пунктов Пешмерга вблизи Ниневийской равнины.