«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

В Курдистане неразбериха: кто против Ирана, а кто за?

На фоне сообщений о том, что большинство ударов беспилотников по Иракскому Курдистану были нанесены из региона Ниневия премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани уволил «всех должностных лиц разведывательных служб в секторе операций на Ниневийской равнине». Об этом сообщается в курдском сегменте соцсетей.

Также появились неподтвержденные сообщения о небольших столкновениях между силами Пешмерга и иранскими прокси, которые запускали беспилотники с очень близкого расстояния от контрольно-пропускных пунктов Пешмерга вблизи Ниневийской равнины.

Зеленый свет для Трампа
Зеленый свет для Трампа
Иран бьет по Бахрейну: под ударом дата-центр Amazon
Иран бьет по Бахрейну: под ударом дата-центр Amazon
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны
В Курдистане неразбериха: кто против Ирана, а кто за?
В Курдистане неразбериха: кто против Ирана, а кто за?
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои
Экс-госсекретарь США: Курды – бесценные партнеры США
Экс-госсекретарь США: Курды – бесценные партнеры США
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так?
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Иран грозит ударить по ядерному объекту в Израиле
Иран грозит ударить по ядерному объекту в Израиле
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха» на вопросы haqqin.az отвечает эксперт по контрразведке Сергей Мигдаль
Трамп обещает продолжать войну
Трамп обещает продолжать войну
