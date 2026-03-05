Иран бьет по Бахрейну: под ударом дата-центр Amazon

Несколько баллистических ракет атаковали американскую базу в Бахрейне. Это одна из важнейших баз для ВМС США в Персидском заливе.

Сообщается о многочисленных взрывах в Бахрейне.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на крупнейший центр обработки данных американской компании Amazon на Ближнем Востоке, расположенный в Бахрейне. Об этом пишет агентство Fars со ссылкой на заявление КСИР. Как указано в заявлении, удар был нанесен беспилотниками. В КСИР добавили, что центр обработки данных использовался для поддержки «военной и разведывательной деятельности противника».

Иран со своей стороны заявил, что за прошедший день запустил 40 боевых ракет по целям в регионе.