«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

Зеленый свет для Трампа

03:59

Сенат США не поддержал инициативу, которая запретила бы Дональду Трампу вести военную операцию против Ирана без прямого согласия Конгресса.

По итогам голосования 53 сенатора высказались против, 47 — за.

Как сообщает CBS News, инициаторами выступили сенатор-демократ Тим Кейн и республиканец Рэнд Пол. Документ предусматривает прекращение операции американских вооруженных сил против Ирана, которая не была санкционирована Конгрессом.

Это вторая неудачная попытка сенатора Тима Кейна ограничить военные полномочия президента США, отмечает CBS News. Аналогичное голосование провалилось в июне 2025 года после ударов США по иранским ядерным объектам.

Накануне голосования лидер демократов в Сенате Чак Шумер раскритиковал администрацию президента США за «постоянно меняющиеся цели и задачи» в Иране. Республиканцы высказались об опасности ограничений в момент, когда операция еще не завершена.

Зеленый свет для Трампа
Зеленый свет для Трампа
03:59
Иран бьет по Бахрейну: под ударом дата-центр Amazon
Иран бьет по Бахрейну: под ударом дата-центр Amazon
03:49
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны
03:21
В Курдистане неразбериха: кто против Ирана, а кто за?
В Курдистане неразбериха: кто против Ирана, а кто за?
03:16
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои
02:48
Экс-госсекретарь США: Курды – бесценные партнеры США
Экс-госсекретарь США: Курды – бесценные партнеры США
02:32
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так?
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так?
01:44
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
4 мартa 2026, 18:41
Иран грозит ударить по ядерному объекту в Израиле
Иран грозит ударить по ядерному объекту в Израиле
01:45
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха» на вопросы haqqin.az отвечает эксперт по контрразведке Сергей Мигдаль
4 мартa 2026, 23:58
Трамп обещает продолжать войну
Трамп обещает продолжать войну
01:26

