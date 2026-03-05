И иранские консерваторы хотят реформы

Мустафа Пурмохаммади, один из шести кандидатов, допущенных Советом стражей конституции к президентским выборам 2024 года, в эфире государственного телевидения призвал к фундаментальным реформам в стране.

Пурмохаммади заявил о необходимости мобилизации общества Ирана для масштабных перемен и попросил поддержать новоизбранного верховного лидера в проведении преобразований.

65-летний Пурмохаммади — консерватор, бывший прокурор и глава внешней разведки Министерства разведки Ирана, при Махмуде Ахмадинежаде занимал пост министра внутренних дел.