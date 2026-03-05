USD 1.7000
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

Охота Израиля на командира ХАМАС

обновлено 05:23
05:23 364

В результате атаки на квартиру в лагере беженцев Аль-Бадави в ливанском Триполи, на севере страны погибли Вуссам Атталла и его жена, сообщают израильские СМИ.

Атталла занимал высокую должность в ХАМАС.

* * * 04:59

Армия обороны Израиля атаковала квартиру в лагере беженцев Аль-Бадави в ливанском Триполи, на севере страны.

Саудовский телеканал «Аль-Хадат» сообщает, что это могла быть ликвидация высокопоставленного командира ХАМАС в Ливане.

Ранее вечером ливанские СМИ сообщили, что многоквартирный дом в Дахие (южный пригород Бейрута) был обстрелян без предварительного предупреждения об эвакуации. Позже Армия обороны Израиля заявила, что атакует инфраструктуру «Хезболлы» в этом районе, и выпустила предупреждение об эвакуации для другого здания в Дахие, продолжая при этом операции на юге Ливана.

Тегеран снова сотрясают мощные взрывы
Тегеран снова сотрясают мощные взрывы видео
05:36 173
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию актуальный комментарий
4 мартa 2026, 19:38 4299
Зеленый свет для Трампа
Зеленый свет для Трампа
03:59 1285
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны новость дополнена
03:21 1491
В Курдистане неразбериха: кто против Ирана, а кто за?
В Курдистане неразбериха: кто против Ирана, а кто за?
03:16 1042
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои видео
02:48 4647
Экс-госсекретарь США: Курды – бесценные партнеры США
Экс-госсекретарь США: Курды – бесценные партнеры США
02:32 1175
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так?
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так? глас вопиющего, но не в пустыне
01:44 2665
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема; все еще актуально
4 мартa 2026, 18:41 6198
Иран грозит ударить по ядерному объекту в Израиле
Иран грозит ударить по ядерному объекту в Израиле
01:45 1606
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха» на вопросы haqqin.az отвечает эксперт по контрразведке Сергей Мигдаль
4 мартa 2026, 23:58 2930

