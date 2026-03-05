Охота Израиля на командира ХАМАС

В результате атаки на квартиру в лагере беженцев Аль-Бадави в ливанском Триполи, на севере страны погибли Вуссам Атталла и его жена, сообщают израильские СМИ.

* * * 04:59

Армия обороны Израиля атаковала квартиру в лагере беженцев Аль-Бадави в ливанском Триполи, на севере страны.

Саудовский телеканал «Аль-Хадат» сообщает, что это могла быть ликвидация высокопоставленного командира ХАМАС в Ливане.

Ранее вечером ливанские СМИ сообщили, что многоквартирный дом в Дахие (южный пригород Бейрута) был обстрелян без предварительного предупреждения об эвакуации. Позже Армия обороны Израиля заявила, что атакует инфраструктуру «Хезболлы» в этом районе, и выпустила предупреждение об эвакуации для другого здания в Дахие, продолжая при этом операции на юге Ливана.