Китай будет бить по «тайваньским сепаратистам»

Власти Китая намерены бороться с «тайваньскими сепаратистами», наносить по ним «решительные удары». Об этом говорится в докладе 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 14-го созыва.

«Мы будем наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за так называемую независимость Тайваня, противостоять вмешательству внешних сил, способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, продвигать вперед великое дело воссоединения родины», - отмечается в документе.

Уточняется, что, правительство КНР будет «неуклонно следовать общей стратегии партии для решения тайваньского вопроса в новую эпоху», твердо отстаивать принцип «одного Китая». Также планируется «углублять обмены, сотрудничество и интегрированное развитие двух берегов, совместно наследовать и развивать китайскую культуру», реализовывать меры, которые обеспечат тайваньским соотечественникам «равные с жителями континентальной части родины возможности», повышать благосостояние ради национального возрождения.