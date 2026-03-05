USD 1.7000
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

Китай будет бить по «тайваньским сепаратистам»

05:52 838

Власти Китая намерены бороться с «тайваньскими сепаратистами», наносить по ним «решительные удары». Об этом говорится в докладе 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 14-го созыва.

«Мы будем наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за так называемую независимость Тайваня, противостоять вмешательству внешних сил, способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, продвигать вперед великое дело воссоединения родины», - отмечается в документе.

Уточняется, что, правительство КНР будет «неуклонно следовать общей стратегии партии для решения тайваньского вопроса в новую эпоху», твердо отстаивать принцип «одного Китая». Также планируется «углублять обмены, сотрудничество и интегрированное развитие двух берегов, совместно наследовать и развивать китайскую культуру», реализовывать меры, которые обеспечат тайваньским соотечественникам «равные с жителями континентальной части родины возможности», повышать благосостояние ради национального возрождения.

Тегеран снова сотрясают мощные взрывы
Тегеран снова сотрясают мощные взрывы видео
05:36 1210
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию актуальный комментарий
4 мартa 2026, 19:38 4556
Зеленый свет для Трампа
Зеленый свет для Трампа
03:59 2343
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны новость дополнена
03:21 2319
В Курдистане неразбериха: кто против Ирана, а кто за?
В Курдистане неразбериха: кто против Ирана, а кто за?
03:16 1640
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои видео
02:48 6536
Экс-госсекретарь США: Курды – бесценные партнеры США
Экс-госсекретарь США: Курды – бесценные партнеры США
02:32 1681
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так?
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так? глас вопиющего, но не в пустыне
01:44 3662
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема; все еще актуально
4 мартa 2026, 18:41 6437
Иран грозит ударить по ядерному объекту в Израиле
Иран грозит ударить по ядерному объекту в Израиле
01:45 2064
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха» на вопросы haqqin.az отвечает эксперт по контрразведке Сергей Мигдаль
4 мартa 2026, 23:58 3440

