«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

Сознательная дезинформация или хаос?

задается вопрсом иранист
06:15 822

Известный иранист Михаил Крутихин сообщил о противоречивой информации вокруг возможного назначения Моджтабы Хаменеи - сына верховного лидера Ирана Али Хаменеи - на высший государственный пост.

Известный иранист Михаил Крутихин заявил о поступающей противоречивой информации вокруг возможного назначения Моджтабы Хаменеи - сына верховного лидера Ирана Али Хаменеи - на высший государственный пост.

По словам эксперта, накануне он получил сведения, что Моджтаба Хаменеи якобы был назначен новым «диктатором» Ирана. Однако уже утром на одном из иранских сайтов появилась фотография рукописного соболезнования в связи с кончиной Моджтабы. Документ датирован 13 эсфанда (4 марта) и подписан Сейедом Али Хосейни Ашкури - влиятельным шиитским богословом и членом Совета экспертов, который по конституции Ирана уполномочен выбирать верховного лидера.

Возникшее противоречие, отмечает иранист, ставит под сомнение достоверность распространяемой информации. Моджтаба Хаменеи до сих пор не появился на публике, что выглядит необычно в условиях, когда властям важно продемонстрировать преемственность и легитимность руководства.

Эксперт допускает, что в ситуации может присутствовать элемент дезинформации. В частности, не исключается версия, что представители силовых структур, включая КСИР, могут ссылаться на якобы принятое решение Совета экспертов, чтобы создать видимость стабильности власти.

