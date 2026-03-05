Лондон дал добро: бомбардировщики B-2A на британских авиабазах

Соединенные Штаты на этой неделе разместят стратегические стелс-бомбардировщики B-2A Spirit на британских авиабазах для нанесения ударов по Ирану. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на информированные источники.

Как рассказали изданию официальные лица, американские самолеты приземлятся на британской авиабазе Фэрфорд в Англии и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане уже в ближайшие дни.

По данным Пентагона, стратегические бомбардировщики с начала операции четырежды использовались для нанесения ударов по защищенным объектам размещения и хранения баллистических ракет Ирана. Самолеты в этих целях выполняли беспосадочные 37-часовые миссии с континентальной части США до Ирана и обратно. Использование британских баз позволит им экономить значительное время для подлетов к Ирану.

2 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что удовлетворил просьбу Вашингтона разрешить американским военным использовать военные базы Соединенного Королевства на Ближнем Востоке для нанесения ударов по складам ракет и пусковым установкам Ирана. При этом он подчеркнул, что Лондон по-прежнему не участвует в нанесении ударов по Ирану.