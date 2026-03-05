USD 1.7000
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

Лондон дал добро: бомбардировщики B-2A на британских авиабазах

06:35 448

Соединенные Штаты на этой неделе разместят стратегические стелс-бомбардировщики B-2A Spirit на британских авиабазах для нанесения ударов по Ирану. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на информированные источники.

Как рассказали изданию официальные лица, американские самолеты приземлятся на британской авиабазе Фэрфорд в Англии и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане уже в ближайшие дни.

По данным Пентагона, стратегические бомбардировщики с начала операции четырежды использовались для нанесения ударов по защищенным объектам размещения и хранения баллистических ракет Ирана. Самолеты в этих целях выполняли беспосадочные 37-часовые миссии с континентальной части США до Ирана и обратно. Использование британских баз позволит им экономить значительное время для подлетов к Ирану.

2 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что удовлетворил просьбу Вашингтона разрешить американским военным использовать военные базы Соединенного Королевства на Ближнем Востоке для нанесения ударов по складам ракет и пусковым установкам Ирана. При этом он подчеркнул, что Лондон по-прежнему не участвует в нанесении ударов по Ирану.

Тегеран снова сотрясают мощные взрывы
Тегеран снова сотрясают мощные взрывы видео
05:36 1211
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию актуальный комментарий
4 мартa 2026, 19:38 4556
Зеленый свет для Трампа
Зеленый свет для Трампа
03:59 2344
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны новость дополнена
03:21 2321
В Курдистане неразбериха: кто против Ирана, а кто за?
В Курдистане неразбериха: кто против Ирана, а кто за?
03:16 1641
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои видео
02:48 6541
Экс-госсекретарь США: Курды – бесценные партнеры США
Экс-госсекретарь США: Курды – бесценные партнеры США
02:32 1682
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так?
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так? глас вопиющего, но не в пустыне
01:44 3665
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема; все еще актуально
4 мартa 2026, 18:41 6437
Иран грозит ударить по ядерному объекту в Израиле
Иран грозит ударить по ядерному объекту в Израиле
01:45 2064
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха» на вопросы haqqin.az отвечает эксперт по контрразведке Сергей Мигдаль
4 мартa 2026, 23:58 3440

