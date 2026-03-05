Беспилотники перехвачены, самолет сбит: Израиль заявил об успешых ударах

Израильские силы успешно нанесли удары по объектам производства ракет и пусковым установкам в Тегеране, сбили иранский военный самолет российского производства с помощью F-35, перехватили все иранские ударные беспилотники еще до того, как они вошли в воздушное пространство Израиля. Об этом заявил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер.

Посол сказал, что операции Израиля были направлены против ракет, которые «угрожали соседним странам», особенно Объединенным Арабским Эмиратам. Дипломат добавил, что израильские силы продолжают отслеживать оставшиеся пусковые установки ракет и руководство Ирана.

«Сегодня у нас был огромный успех», — написал он в видеосообщении в X. «Мы уничтожаем производственные объекты ракет, способных наносить смертоносные удары… Мы видим, что количество ракет с каждым днем уменьшается, и ни один из беспилотников, направленных в сторону Израиля, не вошел в наше воздушное пространство».