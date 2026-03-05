Закрытый пролив. Тысячи моряков под замком

«То, что мы имеем сейчас, вызывает большое беспокойство… 20 тысяч моряков застряли из‑за нынешней ситуации», — отметил Домингес, подчеркнув, что подавляющая часть мирового экспорта нефти проходит именно через Ормузский пролив.

Около 20 тысяч моряков оказались заперты на обездвиженных судах из-за фактического закрытия движения по Ормузскому проливу. Об этом сообщил генеральный секретарь Международной морской организации ООН (ИМО) Арсенио Домингес, передает The National.

По его словам, ограничение движения в проливе, который соединяет Персидский залив с Оманским и Индийским океаном, имеет глобальные негативные последствия для мировой торговли и безопасности судоходства.

КСИР 4 марта заявил о полном контроле над Ормузским проливом. Он является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти, по которому поставляется топливо из Саудовской Аравии, Ирана, Ирака и ОАЭ. После начала ударов США и Израиля по Ирану утром 28 февраля Тегеран перекрыл Ормузский пролив, заявив, что торговля через канал невозможна до последующего уведомления.

На фоне закрытия пролива цены на нефть выросли до $80 за баррель. Politico накануне сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность предоставить военную защиту нефтегазовым танкерам, проходящим через Ормузский пролив.