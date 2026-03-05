USD 1.7000
Закрытый пролив. Тысячи моряков под замком

Около 20 тысяч моряков оказались заперты на обездвиженных судах из-за фактического закрытия движения по Ормузскому проливу. Об этом сообщил генеральный секретарь Международной морской организации ООН (ИМО) Арсенио Домингес, передает The National.

«То, что мы имеем сейчас, вызывает большое беспокойство… 20 тысяч моряков застряли из‑за нынешней ситуации», — отметил Домингес, подчеркнув, что подавляющая часть мирового экспорта нефти проходит именно через Ормузский пролив.

По его словам, ограничение движения в проливе, который соединяет Персидский залив с Оманским и Индийским океаном, имеет глобальные негативные последствия для мировой торговли и безопасности судоходства.

КСИР 4 марта заявил о полном контроле над Ормузским проливом. Он является важнейшим в мире маршрутом экспорта нефти, по которому поставляется топливо из Саудовской Аравии, Ирана, Ирака и ОАЭ. После начала ударов США и Израиля по Ирану утром 28 февраля Тегеран перекрыл Ормузский пролив, заявив, что торговля через канал невозможна до последующего уведомления.

На фоне закрытия пролива цены на нефть выросли до $80 за баррель. Politico накануне сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность предоставить военную защиту нефтегазовым танкерам, проходящим через Ормузский пролив.

