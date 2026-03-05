Потери Америки растут

Два американских солдата армейского резерва погибли в воскресенье в результате атаки беспилотника на военный объект США в Кувейте, сообщает BBC.

Ранее там погибли четверо других резервистов, имена которых Минобороны США обнародовало вчера.

Пентагон сообщил, что в результате атаки погиб 45-летний майор Джеффри О'Брайен из Айовы, а также объявил о «предполагаемой гибели» 54-летнего старшего офицера 3-го класса Роберта Марзана из Сакраменто (Калифорния). Оба служили в 103-м командовании тылового обеспечения армии США.