«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

Крупная «золотая» сделка между Венесуэлой и США

07:55 834

Государственная золотодобывающая компания Венесуэлы Minerven подписала многомиллионную сделку по продаже золота в США, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Министр внутренних дел США Дуг Бургум и временный президент Венесуэлы Делси Родригес

По словам одного из них, в рамках сделки компания Minerven должна предоставить от 650 до 1 тыс. кг золотых слитков Dore сырьевому трейдеру Trafigura.

Собеседники отметили, что Trafigura будет поставлять золото на нефтеперерабатывающие заводы США по отдельному соглашению с американским правительством.

Источники издания также заявляют, что министр внутренних дел США Дуг Бергам, который прибыл в Венесуэлу в среду, чтобы обсудить возможности добычи нефти и полезных ископаемых, помог заключить контракт на поставку золота.

Иран снова бьет гиперзвуковыми ракетами
Иран снова бьет гиперзвуковыми ракетами обновлено 08:26
08:26 2429
Китай будет бить по «тайваньским сепаратистам»
Китай будет бить по «тайваньским сепаратистам»
05:52 1904
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию
Курдов хотят бросить на Иран… Как на Ирак и Сирию актуальный комментарий
4 мартa 2026, 19:38 4861
Зеленый свет для Трампа
Зеленый свет для Трампа
03:59 3452
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны новость дополнена
03:21 3248
В Курдистане неразбериха: кто против Ирана, а кто за?
В Курдистане неразбериха: кто против Ирана, а кто за?
03:16 2326
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои видео
02:48 8688
Экс-госсекретарь США: Курды – бесценные партнеры США
Экс-госсекретарь США: Курды – бесценные партнеры США
02:32 2196
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так?
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так? глас вопиющего, но не в пустыне
01:44 4730
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране?
Наследник из пепла: как сын мертвого Хаменеи взошел на трон в «мертвом» Тегеране? горячая тема; все еще актуально
4 мартa 2026, 18:41 6754
Иран грозит ударить по ядерному объекту в Израиле
Иран грозит ударить по ядерному объекту в Израиле
01:45 2447

