Крупная «золотая» сделка между Венесуэлой и США

Государственная золотодобывающая компания Венесуэлы Minerven подписала многомиллионную сделку по продаже золота в США, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из них, в рамках сделки компания Minerven должна предоставить от 650 до 1 тыс. кг золотых слитков Dore сырьевому трейдеру Trafigura.

Собеседники отметили, что Trafigura будет поставлять золото на нефтеперерабатывающие заводы США по отдельному соглашению с американским правительством.

Источники издания также заявляют, что министр внутренних дел США Дуг Бергам, который прибыл в Венесуэлу в среду, чтобы обсудить возможности добычи нефти и полезных ископаемых, помог заключить контракт на поставку золота.