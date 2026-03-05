USD 1.7000
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
Новость дня
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

«Заказал» родную мать и сел на четыре года

Инара Рафикгызы
08:24 364

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям завершилось рассмотрение дела 17‑летнего жителя Агджабеди Кямиля Багирли, обвиненного в содействии убийству своей матери.

Трагедия произошла 6 декабря 2024 года. В доме была обнаружена 42‑летняя Афет Аскерова. В ходе следственных мероприятий задержали ее зятя и двоюродного брата — 30‑летнего Логмана Насибова, а также сына Кямиля Багирли. Оба были арестованы решением суда. Насибову предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью, дело Багирли выделили в отдельное производство.

Следствие установило, что Кямиль желал смерти матери после ее развода и нового гражданского брака. Насибов согласился пойти на убийство и сообщил, что сделает это при удобном случае. В день трагедии Кямиль написал ему сообщение о том, что дома находятся только он и мать. По указанию Насибова он вышел из дома, а тот, войдя внутрь, запер дверь и нанес женщине смертельные ранения.

На суде Багирли отказался признать вину и не стал давать показания.

Правопреемник потерпевшей стороны сообщил, что в день убийства находился у бабушки. По его словам, о трагедии он узнал вечером, когда ему позвонили и сообщили о смерти матери. Он отметил, что семья состояла из двух сестер и двух братьев, родители были в разводе, мать после повторного брака вновь осталась одна. По его словам, отношения Кямиля с матерью были хорошими, и претензий к нему он не имеет.

Суд переквалифицировал обвинение Багирли на участие в преступлении и убийство. С применением статьи 62 УК Азербайджана, предусматривающей назначение более мягкого наказания, ему назначили четыре года лишения свободы.

