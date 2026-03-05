USD 1.7000
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

Нефть торгуется разнонаправленно

10:00 349

На мировых рынках азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) подешевела.

Цена одного барреля азербайджанской нефти снизилась на 3,87 доллара США, или 4,49%, и составила 82,29 доллара США.

В ходе торговых операций на межконтинентальной бирже ICE London стоимость майского фьючерсного контракта 2026 года на экспорт нефти марки Brent выросла на 2,08% и составила 84,23 доллара США за баррель.

На товарной бирже Нью-Йорка NYMEX цена нефти марки WTI с поставкой в апреле 2026 года также увеличилась на 3,9% и достигла 75,57 доллара США за баррель.

Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны новость дополнена
03:21 4044
У Трампа заявили об опасности «Шахедов»
У Трампа заявили об опасности «Шахедов»
10:20 225
Генштаб Ирана о ракете на Турцию
Генштаб Ирана о ракете на Турцию
10:16 408
Очередной транзитный груз из России в Армению через Азербайджан
Очередной транзитный груз из России в Армению через Азербайджан
10:07 402
Украинские беспилотники атаковали российский нефтезавод, есть пострадавшие
Украинские беспилотники атаковали российский нефтезавод, есть пострадавшие видео
09:58 512
Точечные удары Израиля по Ирану
Точечные удары Израиля по Ирану обновлено 09:54; видео
09:54 4259
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так?
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так? глас вопиющего, но не в пустыне; все еще актуально
01:44 5674
Катар сбил иранские истребители
Катар сбил иранские истребители обновлено 09:47; видео
09:47 5264
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха» на вопросы haqqin.az отвечает эксперт по контрразведке Сергей Мигдаль; все еще актуально
4 мартa 2026, 23:58 4685
Иран снова бьет гиперзвуковыми ракетами
Иран снова бьет гиперзвуковыми ракетами обновлено 08:26
08:26 4460
Китай будет бить по «тайваньским сепаратистам»
Китай будет бить по «тайваньским сепаратистам»
05:52 2945

