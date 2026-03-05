Нефть торгуется разнонаправленно

На мировых рынках азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) подешевела.

Цена одного барреля азербайджанской нефти снизилась на 3,87 доллара США, или 4,49%, и составила 82,29 доллара США.

В ходе торговых операций на межконтинентальной бирже ICE London стоимость майского фьючерсного контракта 2026 года на экспорт нефти марки Brent выросла на 2,08% и составила 84,23 доллара США за баррель.

На товарной бирже Нью-Йорка NYMEX цена нефти марки WTI с поставкой в апреле 2026 года также увеличилась на 3,9% и достигла 75,57 доллара США за баррель.