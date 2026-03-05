USD 1.7000
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

Очередной транзитный груз из России в Армению через Азербайджан

Из России транзитом через Азербайджан в Армению отправляются 1984 тонны дизельного топлива.

Помимо этого, также отправляется 135 тонн удобрений.

Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны новость дополнена
У Трампа заявили об опасности «Шахедов»
У Трампа заявили об опасности «Шахедов»
Генштаб Ирана о ракете на Турцию
Генштаб Ирана о ракете на Турцию
Очередной транзитный груз из России в Армению через Азербайджан
Очередной транзитный груз из России в Армению через Азербайджан
Украинские беспилотники атаковали российский нефтезавод, есть пострадавшие
Украинские беспилотники атаковали российский нефтезавод, есть пострадавшие видео
Точечные удары Израиля по Ирану
Точечные удары Израиля по Ирану обновлено 09:54; видео
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так?
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так? глас вопиющего, но не в пустыне; все еще актуально
Катар сбил иранские истребители
Катар сбил иранские истребители обновлено 09:47; видео
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха» на вопросы haqqin.az отвечает эксперт по контрразведке Сергей Мигдаль; все еще актуально
Иран снова бьет гиперзвуковыми ракетами
Иран снова бьет гиперзвуковыми ракетами обновлено 08:26
Китай будет бить по «тайваньским сепаратистам»
Китай будет бить по «тайваньским сепаратистам»
