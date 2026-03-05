USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
Новость дня
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

Еще один военный корабль направляется в Средиземное море

10:14 277

С продолжением атак США и Израиля на Иран, а также ответных действий Ирана, еще одна страна приняла решение отправить военный корабль в Восточное Средиземноморье.

Нидерланды отправили фрегат Zr.Ms. Evertsen в Восточное Средиземноморье для поддержки французского авианосца «Шарль де Голль».

В заявлении Министерства обороны Нидерландов говорится, что правительство решило отправить фрегат Zr.Ms. Evertsen для развертывания в Восточном Средиземноморье в связи с последними событиями на Ближнем Востоке и атаками Ирана на соседние страны.

В заявлении отмечается, что Нидерланды получили запрос на отправку Zr.Ms. Evertsen для поддержки французского авианосца «Шарль де Голль» в Восточном Средиземноморье 3 марта. В заявлении также говорится, что оба корабля недавно проводили учебные маневры в Балтийском море, и что корабль уже направляется в Восточное Средиземноморье.

Спущенный на воду в апреле 2003 года и введенный в эксплуатацию в июле 2005 года, Zr.Ms. Evertsen выполняет функции штаба на море с возможностями как воздушной обороны, так и управления.

С момента начала атак США и Израиля на Иран 28 февраля Франция объявила о решении отправить авианосец «Шарль де Голль», а Великобритания - эсминец противовоздушной обороны HMS Dragon в Восточное Средиземноморье.

Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны новость дополнена
03:21 4047
У Трампа заявили об опасности «Шахедов»
У Трампа заявили об опасности «Шахедов»
10:20 229
Генштаб Ирана о ракете на Турцию
Генштаб Ирана о ракете на Турцию
10:16 415
Очередной транзитный груз из России в Армению через Азербайджан
Очередной транзитный груз из России в Армению через Азербайджан
10:07 405
Украинские беспилотники атаковали российский нефтезавод, есть пострадавшие
Украинские беспилотники атаковали российский нефтезавод, есть пострадавшие видео
09:58 515
Точечные удары Израиля по Ирану
Точечные удары Израиля по Ирану обновлено 09:54; видео
09:54 4261
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так?
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так? глас вопиющего, но не в пустыне; все еще актуально
01:44 5676
Катар сбил иранские истребители
Катар сбил иранские истребители обновлено 09:47; видео
09:47 5270
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха» на вопросы haqqin.az отвечает эксперт по контрразведке Сергей Мигдаль; все еще актуально
4 мартa 2026, 23:58 4686
Иран снова бьет гиперзвуковыми ракетами
Иран снова бьет гиперзвуковыми ракетами обновлено 08:26
08:26 4462
Китай будет бить по «тайваньским сепаратистам»
Китай будет бить по «тайваньским сепаратистам»
05:52 2947

ЭТО ВАЖНО

Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны новость дополнена
03:21 4047
У Трампа заявили об опасности «Шахедов»
У Трампа заявили об опасности «Шахедов»
10:20 229
Генштаб Ирана о ракете на Турцию
Генштаб Ирана о ракете на Турцию
10:16 415
Очередной транзитный груз из России в Армению через Азербайджан
Очередной транзитный груз из России в Армению через Азербайджан
10:07 405
Украинские беспилотники атаковали российский нефтезавод, есть пострадавшие
Украинские беспилотники атаковали российский нефтезавод, есть пострадавшие видео
09:58 515
Точечные удары Израиля по Ирану
Точечные удары Израиля по Ирану обновлено 09:54; видео
09:54 4261
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так?
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так? глас вопиющего, но не в пустыне; все еще актуально
01:44 5676
Катар сбил иранские истребители
Катар сбил иранские истребители обновлено 09:47; видео
09:47 5270
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха» на вопросы haqqin.az отвечает эксперт по контрразведке Сергей Мигдаль; все еще актуально
4 мартa 2026, 23:58 4686
Иран снова бьет гиперзвуковыми ракетами
Иран снова бьет гиперзвуковыми ракетами обновлено 08:26
08:26 4462
Китай будет бить по «тайваньским сепаратистам»
Китай будет бить по «тайваньским сепаратистам»
05:52 2947
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться