Еще один военный корабль направляется в Средиземное море

В заявлении Министерства обороны Нидерландов говорится, что правительство решило отправить фрегат Zr.Ms. Evertsen для развертывания в Восточном Средиземноморье в связи с последними событиями на Ближнем Востоке и атаками Ирана на соседние страны.

С продолжением атак США и Израиля на Иран, а также ответных действий Ирана, еще одна страна приняла решение отправить военный корабль в Восточное Средиземноморье.

В заявлении отмечается, что Нидерланды получили запрос на отправку Zr.Ms. Evertsen для поддержки французского авианосца «Шарль де Голль» в Восточном Средиземноморье 3 марта. В заявлении также говорится, что оба корабля недавно проводили учебные маневры в Балтийском море, и что корабль уже направляется в Восточное Средиземноморье.

Спущенный на воду в апреле 2003 года и введенный в эксплуатацию в июле 2005 года, Zr.Ms. Evertsen выполняет функции штаба на море с возможностями как воздушной обороны, так и управления.

С момента начала атак США и Израиля на Иран 28 февраля Франция объявила о решении отправить авианосец «Шарль де Голль», а Великобритания - эсминец противовоздушной обороны HMS Dragon в Восточное Средиземноморье.