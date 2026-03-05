Генштаб Ирана о ракете на Турцию

Вооружённые силы Ирана заявили, что уважают суверенитет Турции и отрицают запуск какой-либо ракеты в сторону турецкой территории, говорится в заявлении Генерального штаба Ирана.

Мы уважаем суверенитет нашей соседней и дружественной страны Турции и отрицаем запуск какой-либо ракеты в её направлении», — говорится в заявлении.

Вчера глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил по телефону своему турецкому коллеге Хакану Фидану, что ответные удары Ирана «имеют исключительно оборонительный характер» и направлены на объекты США и Израиля, задействованные в атаке на исламскую республику.

Турция в тесном контакте с НАТО после инцидента с иранской ракетой и принимает все необходимые меры, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре.

«Мы никогда не оставляем безопасность нашей страны на волю случая. Как и в ситуации с сегодняшним инцидентом (уничтожением летевшей со стороны Ирана ракеты), мы принимаем все необходимые меры в тесной консультации с нашими союзниками по НАТО и немедленно вмешиваемся в случае необходимости. Мы также делаем самые решительные предупреждения, чтобы подобные инциденты больше не повторялись», - заявил президент Турции.

Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщило о ликвидации системами противовоздушной обороны НАТО в Восточном Средиземноморье баллистического боеприпаса, запущенного из Ирана. Он летел по направлению к воздушному пространству Турции после прохождения через воздушное пространство Ирака и Сирии. Обломки боеприпаса и противоракеты упали в турецкой провинции Хатай. Пострадавших нет. Для перехвата была задействована система противоракетной обороны Aegis.