У Трампа заявили об опасности «Шахедов»

Представители администрации президента США Дональда Трампа заявили американским законодателям на закрытом брифинге в Капитолии США, что иранские ударные беспилотники «Шахед» представляют наибольшую угрозу для операции на Ближнем Востоке, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на два источника, которые присутствовали на брифинге.

В ближайшие дни американским военным, возможно, придётся начать экономить боеприпасы для средств противовоздушной обороны (ПВО) в связи с постоянными иранскими атаками на американские объекты на Ближнем Востоке, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на трёх неназванных источников, знакомых с ситуацией.

Вчера «Шахеды» ударили по американским базам в Ираке и Бахрейне. В Дубае были обнаружены обломки беспилотника с российской маркировкой «Герань-2» после иранской атаки.