USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
Новость дня
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

У Трампа заявили об опасности «Шахедов»

10:20 216

Представители администрации президента США Дональда Трампа заявили американским законодателям на закрытом брифинге в Капитолии США, что иранские ударные беспилотники «Шахед» представляют наибольшую угрозу для операции на Ближнем Востоке, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на два источника, которые присутствовали на брифинге.

В ближайшие дни американским военным, возможно, придётся начать экономить боеприпасы для средств противовоздушной обороны (ПВО) в связи с постоянными иранскими атаками на американские объекты на Ближнем Востоке, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на трёх неназванных источников, знакомых с ситуацией.

Вчера «Шахеды» ударили по американским базам в Ираке и Бахрейне. В Дубае были обнаружены обломки беспилотника с российской маркировкой «Герань-2» после иранской атаки.

Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны новость дополнена
03:21 4038
У Трампа заявили об опасности «Шахедов»
У Трампа заявили об опасности «Шахедов»
10:20 217
Генштаб Ирана о ракете на Турцию
Генштаб Ирана о ракете на Турцию
10:16 399
Очередной транзитный груз из России в Армению через Азербайджан
Очередной транзитный груз из России в Армению через Азербайджан
10:07 398
Украинские беспилотники атаковали российский нефтезавод, есть пострадавшие
Украинские беспилотники атаковали российский нефтезавод, есть пострадавшие видео
09:58 508
Точечные удары Израиля по Ирану
Точечные удары Израиля по Ирану обновлено 09:54; видео
09:54 4253
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так?
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так? глас вопиющего, но не в пустыне; все еще актуально
01:44 5671
Катар сбил иранские истребители
Катар сбил иранские истребители обновлено 09:47; видео
09:47 5252
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха» на вопросы haqqin.az отвечает эксперт по контрразведке Сергей Мигдаль; все еще актуально
4 мартa 2026, 23:58 4685
Иран снова бьет гиперзвуковыми ракетами
Иран снова бьет гиперзвуковыми ракетами обновлено 08:26
08:26 4458
Китай будет бить по «тайваньским сепаратистам»
Китай будет бить по «тайваньским сепаратистам»
05:52 2944

ЭТО ВАЖНО

Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны новость дополнена
03:21 4038
У Трампа заявили об опасности «Шахедов»
У Трампа заявили об опасности «Шахедов»
10:20 217
Генштаб Ирана о ракете на Турцию
Генштаб Ирана о ракете на Турцию
10:16 399
Очередной транзитный груз из России в Армению через Азербайджан
Очередной транзитный груз из России в Армению через Азербайджан
10:07 398
Украинские беспилотники атаковали российский нефтезавод, есть пострадавшие
Украинские беспилотники атаковали российский нефтезавод, есть пострадавшие видео
09:58 508
Точечные удары Израиля по Ирану
Точечные удары Израиля по Ирану обновлено 09:54; видео
09:54 4253
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так?
Камала Харрис в защиту муллократии. Как так? глас вопиющего, но не в пустыне; все еще актуально
01:44 5671
Катар сбил иранские истребители
Катар сбил иранские истребители обновлено 09:47; видео
09:47 5252
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха» на вопросы haqqin.az отвечает эксперт по контрразведке Сергей Мигдаль; все еще актуально
4 мартa 2026, 23:58 4685
Иран снова бьет гиперзвуковыми ракетами
Иран снова бьет гиперзвуковыми ракетами обновлено 08:26
08:26 4458
Китай будет бить по «тайваньским сепаратистам»
Китай будет бить по «тайваньским сепаратистам»
05:52 2944
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться