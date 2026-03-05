USD 1.7000
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

Американцы хотят украинские дроны

Пентагон и по меньшей мере одна страна Персидского залива ведут переговоры о покупке украинских дронов-перехватчиков для отражения атак иранских дронов Shahed. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на представителя украинской оборонной индустрии.

Отмечается, что после начала операции США и Израиля против Ирана страны Персидского залива столкнулись с угрозой ударов иранскими дронами типа Shahed.

Поскольку Тегеран накопил десятки тысяч таких беспилотников, ближневосточные страны хотят получить новые системы защиты, которые будут дешевле ракет Patriot.

Украина первой начала использовать серийные дроны-перехватчики стоимостью несколько тысяч долларов для уничтожения российских версий «шахедов», которые запускаются против украинских городов в больших количествах.

«Шахеды» стоят всего 30 тысяч долларов, тогда как ракеты-перехватчики, такие как PAC-3, используемые в системе Patriot, стоят более 13,5 миллиона долларов каждая. 

Учитывая огромные запасы БПЛА у Тегерана, Пентагон проявляет значительный интерес к украинскому опыту.

Один украинский чиновник назвал переговоры с Пентагоном «чувствительной» темой. А представитель оборонной отрасли заявил, что любая продажа украинских систем, даже тех, которые изготовлены за пределами страны, должна происходить по согласованию с Киевом.

Напомним, премьер Великобритании Кир Стармер на днях заявил, что его страна привлечет экспертов из Украины для сбивания иранских беспилотников в Персидском заливе. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не слышал таких запросов, но украинская сторона готова делиться опытом в сфере противодействия дронам.

