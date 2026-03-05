USD 1.7000
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

После «Сулеймани»: подбит еще один иранский корабль

обновлено 11:54
11:54 2015

У берегов Шри-Ланки тонет еще одно иранское судно. Шри-Ланка предпринимает меры для «сохранения жизней» на очередном иранском судне, находящемся у побережья страны, сообщил в четверг представитель Кабинета министров.

Судно находится в экономической зоне Шри-Ланки, за пределами территориальных вод островного государства Южной Азии.

«Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность людей на борту», — отметил представитель правительства Налинда Джайатисса.

*** 10:36

На борту затопленного в международных водах иранского фрегата IRIS Dena находилось не менее 130 моряков. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Фрегат Dena, на борту которого находились почти 130 моряков, был атакован в международных водах без предупреждения. Запомните мои слова: США горько пожалеют о созданном ими прецеденте», - отметил он.

Спасатели нашли 87 тел погибших с потопленного у берегов Шри-Ланки иранского фрегата, сообщил портал Ada Derana.

Вчера сообщалось, что американская армия потопила иранский эсминец «Сулеймани», входящий в состав ВМС Корпуса стражей исламской революции. Погибли как минимум 80 человек, 32 были спасены властями Шри-Ланки, еще 32 числятся пропавшими без вести.

Информацию об уничтожении флагманского корабля Ирана подтвердил министр войны США Пит Хегсет. «Похоже, президент США (Дональд Трамп) достал его дважды», — добавил он, имея в виду, что сам глава КСИР Касем Сулеймани тоже был убит по приказу Трампа.

Фрегат IRIS Dena был вооружен тяжелыми орудиями, зенитными ракетами, противокорабельными ракетами и торпедами и мог нести вертолет.

НАТО вступит в войну с Ираном?
НАТО вступит в войну с Ираном?
10:01 554
Иран атаковал танкер в Персидском заливе
Иран атаковал танкер в Персидском заливе обновлено 11:32
11:32 2892
Cамир Шарифов расставил приоритеты
Cамир Шарифов расставил приоритеты
11:26 645
В Иране разбился американский истребитель
В Иране разбился американский истребитель
10:47 2022
После «Сулеймани»: подбит еще один иранский корабль
После «Сулеймани»: подбит еще один иранский корабль обновлено 11:54
11:54 2016
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны новость дополнена
03:21 4729
У Трампа заявили об опасности «Шахедов»
У Трампа заявили об опасности «Шахедов»
10:20 1769
Генштаб Ирана о ракете на Турцию
Генштаб Ирана о ракете на Турцию
10:16 2434
Очередной транзитный груз из России в Армению через Азербайджан
Очередной транзитный груз из России в Армению через Азербайджан обновлено 10:46
10:46 1475
Украинские беспилотники атаковали российский нефтезавод, есть пострадавшие
Украинские беспилотники атаковали российский нефтезавод, есть пострадавшие видео
09:58 1358
Точечные удары Израиля по Ирану
Точечные удары Израиля по Ирану видео; обновлено 09:54
09:54 5319

ЭТО ВАЖНО

