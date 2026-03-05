После «Сулеймани»: подбит еще один иранский корабль

«Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность людей на борту», — отметил представитель правительства Налинда Джайатисса.

У берегов Шри-Ланки тонет еще одно иранское судно. Шри-Ланка предпринимает меры для «сохранения жизней» на очередном иранском судне, находящемся у побережья страны, сообщил в четверг представитель Кабинета министров.

На борту затопленного в международных водах иранского фрегата IRIS Dena находилось не менее 130 моряков. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Фрегат Dena, на борту которого находились почти 130 моряков, был атакован в международных водах без предупреждения. Запомните мои слова: США горько пожалеют о созданном ими прецеденте», - отметил он.

Спасатели нашли 87 тел погибших с потопленного у берегов Шри-Ланки иранского фрегата, сообщил портал Ada Derana.

Вчера сообщалось, что американская армия потопила иранский эсминец «Сулеймани», входящий в состав ВМС Корпуса стражей исламской революции. Погибли как минимум 80 человек, 32 были спасены властями Шри-Ланки, еще 32 числятся пропавшими без вести.

Информацию об уничтожении флагманского корабля Ирана подтвердил министр войны США Пит Хегсет. «Похоже, президент США (Дональд Трамп) достал его дважды», — добавил он, имея в виду, что сам глава КСИР Касем Сулеймани тоже был убит по приказу Трампа.

Фрегат IRIS Dena был вооружен тяжелыми орудиями, зенитными ракетами, противокорабельными ракетами и торпедами и мог нести вертолет.