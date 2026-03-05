USD 1.7000
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

В Ереване обеспокоены ситуацией вокруг Ирана

Армения считает, что ситуация вокруг Ирана оказывает негативное влияние на регион Южного Кавказа.

Об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян.

По его словам, в Армении создана специальная рабочая группа, которая ведет мониторинг ситуации с целью минимизации возможных негативных последствий для страны.

«Происходящее в регионе, расположенном в непосредственной близости от Армении, является достаточно серьезным и в целом оказывает, будет оказывать и далее весьма негативное влияние на развитие региона», - отметил Арутюнян.

Он подчеркнул, что Ереван и Тегеран имеют тесные связи, поэтому нынешняя эскалация на Ближнем Востоке не может не отражаться на двустороннем сотрудничестве.

«У нас существует довольно тесное сотрудничество по всем направлениям, и нынешняя ситуация, безусловно, влияет на эти процессы, в частности, в экономическом плане. Мы, конечно, делаем все возможное, чтобы смягчить эти последствия», - добавил он.

