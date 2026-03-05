USD 1.7000
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

Сколько продлится война против Ирана?

11:02 1061

Центральное командование США запросило у Пентагона дополнительный персонал военной разведки для поддержки операций против Ирана как минимум на 100 дней, а вероятно, - до сентября, сообщает Politico.

По данным издания, речь идет о направлении дополнительных офицеров разведки в штаб командования в Тампе (штат Флорида), который координирует операции США на Ближнем Востоке.

Как отмечает Politico, это первый известный запрос администрации на расширение разведывательного персонала в связи с войной против Ирана. То есть операция может продолжаться значительно дольше первоначально озвученного Трампом четырехнедельного срока.

Издание добавляет, что срочное наращивание персонала и ресурсов свидетельствует о том, что «команда Трампа не полностью предвидела масштабные последствия войны, которую она начала вместе с Израилем».

10:01 560
11:32 2901
11:26 655
10:47 2031
11:54 2028
03:21 4732
10:20 1772
10:16 2444
10:46 1478
09:58 1361
09:54 5323

