Сколько продлится война против Ирана?

Центральное командование США запросило у Пентагона дополнительный персонал военной разведки для поддержки операций против Ирана как минимум на 100 дней, а вероятно, - до сентября, сообщает Politico.

По данным издания, речь идет о направлении дополнительных офицеров разведки в штаб командования в Тампе (штат Флорида), который координирует операции США на Ближнем Востоке.

Как отмечает Politico, это первый известный запрос администрации на расширение разведывательного персонала в связи с войной против Ирана. То есть операция может продолжаться значительно дольше первоначально озвученного Трампом четырехнедельного срока.

Издание добавляет, что срочное наращивание персонала и ресурсов свидетельствует о том, что «команда Трампа не полностью предвидела масштабные последствия войны, которую она начала вместе с Израилем».