Отношение армян к Зангезурскому коридору хотят сделать положительным

На фоне достигнутого прогресса в нормализации отношений между Ереваном и Баку изменение общественных настроений остается одной из ключевых задач для правительств обеих стран. Об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян.

По его словам, многолетний конфликт между двумя странами Южного Кавказа по-прежнему остается крайне чувствительным как для армянского, так и для азербайджанского общества.

При этом Арутюнян подчеркнул, что в двусторонних отношениях уже достигнут значительный прогресс, в частности, отметив итоги Вашингтонского саммита 8 августа 2025 года.

По его словам, постепенно идет разблокировка экономических маршрутов, развивается инфраструктура и упрощаются логистические цепочки.

«Товары из разных стран уже поступают в Армению по более коротким маршрутам через территорию Азербайджана. Я также уверен, что скоро наладятся поставки и в обратном направлении. Осуществляются взаимные визиты представителей гражданского общества, руководство стран активно общается. Это свидетельствует о том, что мы прошли долгий путь и урегулирование продвигается очень быстро. Это очень важно и в некотором смысле является исключительным, поскольку конфликты с историей около 40 лет обычно урегулируются гораздо медленнее, чего мы не можем сказать в нашем случае», — заявил Арутюнян.

По словам руководителя аппарата премьер-министра Армении, армянские граждане еще не в полной мере осознают, насколько важен проект TRIPP («Маршрут Трампа») для Армении и обеспечения ее безопасности.

«Хочу подчеркнуть, что это критически важный проект с точки зрения безопасности и экономики. На данном этапе, считаю, мы — общество, Армения, граждане — еще не в полной мере осознаем, насколько важен этот маршрут для Армении и для обеспечения ее безопасности», — сказал Арутюнян.

Он также отметил, что в рамках проекта ведущая экономика мира — США — вкладывает значительные средства в инфраструктуру Армении, что предполагает как защиту инфраструктуры, так и существенные экономические выгоды для страны.

При этом Арутюнян добавил, что TRIPP, по сути, является одним из немногих маршрутов, позволяющих осуществлять грузоперевозки с востока на запад.

Арутюнян также напомнил, что переговоры и практическая работа с американской стороной по вопросу создания компании TRIPP Development Company продолжаются.

«Мы добились значительного прогресса, и процесс продвигается в желаемом темпе. Хотелось бы, чтобы он шел немного быстрее, но он развивается естественным образом, и очень скоро начнется практическая работа на местах», — подчеркнул Араик Арутюнян.