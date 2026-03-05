Израиль благодарит Америку

Министр обороны Израиля Исраэль Кац провел ночью переговоры с главой Пентагона Питом Хегсетом. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Кац выразил соболезнования в связи с гибелью шестерых американских военнослужащих, которые были убиты в результате иранских атак, «и отметил, что Израиль делает и будет продолжать делать все возможное для обеспечения безопасности американских войск в регионе».

«Кац попросил поблагодарить президента США (Дональда) Трампа за большую поддержку Израиля и отметил, что сотрудничество между президентом Трампом и премьер-министром Нетаньяху против Ирана меняет региональную и мировую историю», – говорится в заявлении.

Кац также поблагодарил Хегсета «за его огромную поддержку Израиля и за обширную помощь в защите граждан Государства Израиль от иранской ракетной угрозы, а также отметил тесное и беспрецедентное сотрудничество между вооруженными силами для достижения всех целей войны».

Хегсет «высоко оценил беспрецедентное сотрудничество между вооруженными силами и возможности ЦАХАЛ и сказал Кацу: «Продолжайте до конца, мы с вами».