«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

Израиль благодарит Америку

11:17 561

Министр обороны Израиля Исраэль Кац провел ночью переговоры с главой Пентагона Питом Хегсетом. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Кац выразил соболезнования в связи с гибелью шестерых американских военнослужащих, которые были убиты в результате иранских атак, «и отметил, что Израиль делает и будет продолжать делать все возможное для обеспечения безопасности американских войск в регионе».

«Кац попросил поблагодарить президента США (Дональда) Трампа за большую поддержку Израиля и отметил, что сотрудничество между президентом Трампом и премьер-министром Нетаньяху против Ирана меняет региональную и мировую историю», – говорится в заявлении.

Кац также поблагодарил Хегсета «за его огромную поддержку Израиля и за обширную помощь в защите граждан Государства Израиль от иранской ракетной угрозы, а также отметил тесное и беспрецедентное сотрудничество между вооруженными силами для достижения всех целей войны».

Хегсет «высоко оценил беспрецедентное сотрудничество между вооруженными силами и возможности ЦАХАЛ и сказал Кацу: «Продолжайте до конца, мы с вами».

НАТО вступит в войну с Ираном?
НАТО вступит в войну с Ираном?
10:01 564
Иран атаковал танкер в Персидском заливе
Иран атаковал танкер в Персидском заливе обновлено 11:32
11:32 2906
Cамир Шарифов расставил приоритеты
Cамир Шарифов расставил приоритеты
11:26 659
В Иране разбился американский истребитель
В Иране разбился американский истребитель
10:47 2036
После «Сулеймани»: подбит еще один иранский корабль
После «Сулеймани»: подбит еще один иранский корабль обновлено 11:54
11:54 2036
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны новость дополнена
03:21 4735
У Трампа заявили об опасности «Шахедов»
У Трампа заявили об опасности «Шахедов»
10:20 1773
Генштаб Ирана о ракете на Турцию
Генштаб Ирана о ракете на Турцию
10:16 2448
Очередной транзитный груз из России в Армению через Азербайджан
Очередной транзитный груз из России в Армению через Азербайджан обновлено 10:46
10:46 1479
Украинские беспилотники атаковали российский нефтезавод, есть пострадавшие
Украинские беспилотники атаковали российский нефтезавод, есть пострадавшие видео
09:58 1362
Точечные удары Израиля по Ирану
Точечные удары Израиля по Ирану видео; обновлено 09:54
09:54 5324

