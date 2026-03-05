Cамир Шарифов расставил приоритеты

По его словам, «средне- и долгосрочная экономическая стратегия направлена на развитие ненефтегазового сектора, формирование комфортного инвестиционного климата, поддержку конкурентоспособного производства и услуг с опорой на цифровые технологии, а также создание устойчивой модели занятости».

Шарифов отметил, что этот подход полностью соответствует стратегическим документам, включая программу «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития» и действующие стратегии социально-экономического развития.

«Для превращения этих стратегических целей в реальные экономические результаты ключевое значение имеют эффективное управление, последовательная реализация и координация между государственными структурами. Без единого подхода, гибкости и институциональной синхронизации невозможно обеспечить устойчивое и инклюзивное развитие», — подчеркнул он.