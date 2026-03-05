USD 1.7000
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

НАТО вступит в войну с Ираном?

Страны-члены НАТО поддерживают операцию США против Ирана, а в случае угрозы альянсу могут применить пятую статью о коллективной обороне. Но как именно – раскрывать не будут, сообщил генсек НАТО Марк Рютте в интервью Newsmax.

Он отметил, что страны НАТО не участвуют в операции, но оказывают «ключевую помощь» США. Они поддерживают военные действия против иранского режима, так как в Европе тоже ощущают «негативное влияние» Ирана.

«Посмотрите на покушения во многих странах НАТО, в Европе, на иранскую диаспору. Моя собственная страна [Нидерланды] находится под постоянной угрозой со стороны режима в Тегеране», – сказал Рютте.

По его словам, силы НАТО остаются готовыми защищать территорию альянса. В пример он привел иранскую ракету, летевшую в сторону воздушного пространства Турции и успешно перехваченную противоракетными системами НАТО. 

Генсек не исключил применение статьи пятой о коллективной обороне, но отметил, что всегда есть веские причины сохранять неопределенность относительно того, когда именно она будет задействована.

«Мы сохраняем эту неопределенность, потому что не хотим, чтобы наши враги, наши противники, узнали об этом больше... Мы можем и будем защищать каждый дюйм территории НАТО», – сказал Рютте.

Также Рютте поддерживает связь со странами Ближнего Востока, которые сейчас атакует Иран в ответ на операцию США и Израиля. НАТО хочет убедиться, что делает все возможное, чтобы обеспечить им безопасность.

Иран атаковал танкер в Персидском заливе
Иран атаковал танкер в Персидском заливе обновлено 11:32
11:32 2910
Cамир Шарифов расставил приоритеты
Cамир Шарифов расставил приоритеты
11:26 665
В Иране разбился американский истребитель
В Иране разбился американский истребитель
10:47 2040
После «Сулеймани»: подбит еще один иранский корабль
После «Сулеймани»: подбит еще один иранский корабль обновлено 11:54
11:54 2040
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны новость дополнена
03:21 4737
У Трампа заявили об опасности «Шахедов»
У Трампа заявили об опасности «Шахедов»
10:20 1775
Генштаб Ирана о ракете на Турцию
Генштаб Ирана о ракете на Турцию
10:16 2451
Очередной транзитный груз из России в Армению через Азербайджан
Очередной транзитный груз из России в Армению через Азербайджан обновлено 10:46
10:46 1480
Украинские беспилотники атаковали российский нефтезавод, есть пострадавшие
Украинские беспилотники атаковали российский нефтезавод, есть пострадавшие видео
09:58 1363
Точечные удары Израиля по Ирану
Точечные удары Израиля по Ирану видео; обновлено 09:54
09:54 5325

