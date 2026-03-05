НАТО вступит в войну с Ираном?

Он отметил, что страны НАТО не участвуют в операции, но оказывают «ключевую помощь» США. Они поддерживают военные действия против иранского режима, так как в Европе тоже ощущают «негативное влияние» Ирана.

Страны-члены НАТО поддерживают операцию США против Ирана, а в случае угрозы альянсу могут применить пятую статью о коллективной обороне. Но как именно – раскрывать не будут, сообщил генсек НАТО Марк Рютте в интервью Newsmax.

«Посмотрите на покушения во многих странах НАТО, в Европе, на иранскую диаспору. Моя собственная страна [Нидерланды] находится под постоянной угрозой со стороны режима в Тегеране», – сказал Рютте.

По его словам, силы НАТО остаются готовыми защищать территорию альянса. В пример он привел иранскую ракету, летевшую в сторону воздушного пространства Турции и успешно перехваченную противоракетными системами НАТО.

Генсек не исключил применение статьи пятой о коллективной обороне, но отметил, что всегда есть веские причины сохранять неопределенность относительно того, когда именно она будет задействована.

«Мы сохраняем эту неопределенность, потому что не хотим, чтобы наши враги, наши противники, узнали об этом больше... Мы можем и будем защищать каждый дюйм территории НАТО», – сказал Рютте.

Также Рютте поддерживает связь со странами Ближнего Востока, которые сейчас атакует Иран в ответ на операцию США и Израиля. НАТО хочет убедиться, что делает все возможное, чтобы обеспечить им безопасность.