Россия ударила по судну в Черном море: есть раненые

Армия РФ ударила по гражданскому судну в акватории Черного моря. Есть пострадавшие среди членов экипажа. Об этом сообщил глава Одесской ОВА (областной военной администрации) Олег Кипер, пишут украинские СМИ.

По его словам, вечером 4 марта в акватории Черного моря зафиксировано попадание БПЛА в гражданское судно под флагом Панамы при выходе из порта Черноморска.

«Судно перевозило кукурузу. В результате атаки есть пострадавшие среди членов экипажа. Проведены мероприятия по оказанию помощи и эвакуации людей», - рассказал Кипер.