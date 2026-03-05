USD 1.7000
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
США и Канада поднимали истребители

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило об обнаружении и отслеживании двух российских военных самолетов Ту-142, действовавших в зонах идентификации противовоздушной обороны Аляски и Канады. Об этом сообщается на сайте командования.

«NORAD подняло два истребителя F-35 ВВС США, два F-22, четыре самолета-заправщика KC-135, один самолет AWACS E-3, два канадских истребителя CF-18 и самолет для дозаправки CC-150 для точной идентификации, наблюдения и перехвата российских самолетов в американской и канадской зонах идентификации ПВО», - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские самолеты не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

Такая деятельность России в зоне идентификации зоны ПВО на Аляске происходит регулярно и не рассматривается как угроза, добавили в командовании.

Зона идентификации противовоздушной обороны представляет собой определенный участок международного воздушного пространства, который требует легкой идентификации всех воздушных судов в интересах национальной безопасности.

В конце февраля сообщалось о подобном инциденте в зоне идентификации ПВО Аляски. Тогда NORAD отследило 5 российских самолетов.

