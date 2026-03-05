USD 1.7000
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

Литва готова помочь Америке бомбить Иран

Начальник Генерального штаба Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил, что Литва может оказать помощь США в операциях против Ирана, предоставив свою территорию. Его слова цитирует LRT.

Вайкшнорас заявил, что военные действия США и Израиля против Ирана были «своевременным решением», которое имело целью предотвратить продолжение развития ядерной программы Тегераном.

«Я бы сказал, что это своевременное решение, до того, как [эта угроза – ред.] укрепилась и начала доминировать на Ближнем Востоке. Ее нужно было подавить, чтобы сделать мир безопаснее», – считает начальник Генштаба Литвы.

Он отметил, что Литва могла бы помочь США в операциях против Ирана, предоставив свою территорию.

«Я думаю, что [помощь] может быть не только военными мерами. Это могут быть дипломатические, экономические, информационные [меры], в зависимости от потребности. Это может быть поддержка, это может быть предоставление нашей территории для бомбардировщиков и истребителей, потому что некоторые страны отказались, и мы знаем, какие именно. Я бы сказал, что это вопрос высокой дипломатии и решений правительства и лидеров. Армия поддержала бы это, если бы это было политическим решением Литвы», – отметил он.

Вайкшнорас добавил, что риск того, что конфликт на Ближнем Востоке может отвлечь внимание от Украины, остается, но Запад в целом должен продолжать предоставлять системы противовоздушной обороны стране.

Баку вызывает посла Ирана: Можем принять ответные меры
Баку вызывает посла Ирана: Можем принять ответные меры
12:47 2162
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие фото; видео; обновлено 13:09
13:09 4036
Катар сбил иранские истребители
Катар сбил иранские истребители видео; обновлено 09:47
09:47 9083
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои видео
02:48 13557
НАТО вступит в войну с Ираном?
НАТО вступит в войну с Ираном?
10:01 1775
Иран атаковал танкер в Персидском заливе
Иран атаковал танкер в Персидском заливе обновлено 11:32
11:32 4320
Cамир Шарифов расставил приоритеты
Cамир Шарифов расставил приоритеты
11:26 1894
В Иране разбился американский истребитель
В Иране разбился американский истребитель
10:47 3745
После «Сулеймани»: подбит еще один иранский корабль
После «Сулеймани»: подбит еще один иранский корабль обновлено 11:54
11:54 3579
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны новость дополнена
03:21 5290
У Трампа заявили об опасности «Шахедов»
У Трампа заявили об опасности «Шахедов»
10:20 2761

