Литва готова помочь Америке бомбить Иран

Начальник Генерального штаба Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил, что Литва может оказать помощь США в операциях против Ирана, предоставив свою территорию. Его слова цитирует LRT.

«Я бы сказал, что это своевременное решение, до того, как [эта угроза – ред.] укрепилась и начала доминировать на Ближнем Востоке. Ее нужно было подавить, чтобы сделать мир безопаснее», – считает начальник Генштаба Литвы.

Он отметил, что Литва могла бы помочь США в операциях против Ирана, предоставив свою территорию.

«Я думаю, что [помощь] может быть не только военными мерами. Это могут быть дипломатические, экономические, информационные [меры], в зависимости от потребности. Это может быть поддержка, это может быть предоставление нашей территории для бомбардировщиков и истребителей, потому что некоторые страны отказались, и мы знаем, какие именно. Я бы сказал, что это вопрос высокой дипломатии и решений правительства и лидеров. Армия поддержала бы это, если бы это было политическим решением Литвы», – отметил он.

Вайкшнорас добавил, что риск того, что конфликт на Ближнем Востоке может отвлечь внимание от Украины, остается, но Запад в целом должен продолжать предоставлять системы противовоздушной обороны стране.