«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие

Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие

фото; видео; обновлено 13:09
13:09

АзерТАдж опубликовал фотографии с места происшествия после атаки дрона на Нахчыванский международный аэропорт.

Зданию аэропорта нанесен ущерб, два мирных жителя получили ранения.

Как сообщает АПА, в результате атак дронов двое мирных жителей, получивших ранения в Нахчыванском аэропорту, были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Республиканской больницы НАР. В ведомстве сообщили, что состояние пострадавших стабильное. 

*** 12:41

В Министерстве здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики сообщили haqqin.az, что в связи с происшествием поступило лишь одно обращение: у человека из-за сильного шума возникли проблемы со слухом. 

Как сообщает АПА, один из дронов упал на один из терминалов аэропорта, еще несколько дронов — в другие локации.

Еще один дрон упал рядом со школой в городе Нахчыване.

*** 12:32

В связи с атакой дрона Ирана на аэропорт Нахчывана из расположенных неподалеку школ были эвакуированы преподаватели и учащиеся, сообщили Report в Министерстве образования Нахчывана.

В министерстве отметили, что были эвакуированы две школы, находящиеся в этом районе: «Эвакуация проведена в целях обеспечения безопасности учеников». 

В ведомстве добавили, что школам не нанесено никакого ущерба, учебный процесс продолжается в обычном режиме.

*** 12:16

На аэропорт Нахчывана совершена атака иранскими дронами, пишет АПА.

