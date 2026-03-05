Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие

Как сообщает АПА, в результате атак дронов двое мирных жителей, получивших ранения в Нахчыванском аэропорту, были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Республиканской больницы НАР. В ведомстве сообщили, что состояние пострадавших стабильное.

АзерТАдж опубликовал фотографии с места происшествия после атаки дрона на Нахчыванский международный аэропорт.

*** 12:41

В Министерстве здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики сообщили haqqin.az, что в связи с происшествием поступило лишь одно обращение: у человека из-за сильного шума возникли проблемы со слухом.

Как сообщает АПА, один из дронов упал на один из терминалов аэропорта, еще несколько дронов — в другие локации.

Еще один дрон упал рядом со школой в городе Нахчыване.