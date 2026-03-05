Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие

АзерТАдж опубликовал фотографии с места происшествия после атаки дрона на Нахчыванский международный аэропорт.
Зданию аэропорта нанесен ущерб, два мирных жителя получили ранения.
Как сообщает АПА, в результате атак дронов двое мирных жителей, получивших ранения в Нахчыванском аэропорту, были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Республиканской больницы НАР. В ведомстве сообщили, что состояние пострадавших стабильное.
*** 12:41
В Министерстве здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики сообщили haqqin.az, что в связи с происшествием поступило лишь одно обращение: у человека из-за сильного шума возникли проблемы со слухом.
Как сообщает АПА, один из дронов упал на один из терминалов аэропорта, еще несколько дронов — в другие локации.
Еще один дрон упал рядом со школой в городе Нахчыване.
*** 12:32
В связи с атакой дрона Ирана на аэропорт Нахчывана из расположенных неподалеку школ были эвакуированы преподаватели и учащиеся, сообщили Report в Министерстве образования Нахчывана.
В министерстве отметили, что были эвакуированы две школы, находящиеся в этом районе: «Эвакуация проведена в целях обеспечения безопасности учеников».
В ведомстве добавили, что школам не нанесено никакого ущерба, учебный процесс продолжается в обычном режиме.
*** 12:16
На аэропорт Нахчывана совершена атака иранскими дронами, пишет АПА.
