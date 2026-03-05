USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
Новость дня
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

Должностные лица частной компании присвоили более полумиллиона

Инара Рафикгызы
12:29 1183

Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывших должностных лиц ООО İstək, обвиняемых в присвоении более полумиллиона манатов.

Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. Дело рассматривает судья Фахри Мамедов. Предварительное слушание в суде назначено на 12 марта.

Отметим, что Джейхун Сафаров, Султан Расулов и Фарид Алекперов - должностные лица ООО İstək - обвиняются в присвоении 637 000 манатов из средств компании путем мошеннических переводов. Им предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба), 193-1.3.2 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление служебным положением, повлекшее за собой серьезные последствия), 313 (служебный подлог), 320.1 (фальсификация, незаконное изготовление или продажа официальных документов (дающих права/освобождающих от обязанностей), а также поддельных наград, печатей и бланков для их использования) и 320.2 (умышленное использование поддельных документов) Уголовного кодекса Азербайджана.

Баку вызывает посла Ирана: Можем принять ответные меры
Баку вызывает посла Ирана: Можем принять ответные меры
12:47 2169
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие фото; видео; обновлено 13:09
13:09 4046
Катар сбил иранские истребители
Катар сбил иранские истребители видео; обновлено 09:47
09:47 9085
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои видео
02:48 13564
НАТО вступит в войну с Ираном?
НАТО вступит в войну с Ираном?
10:01 1779
Иран атаковал танкер в Персидском заливе
Иран атаковал танкер в Персидском заливе обновлено 11:32
11:32 4323
Cамир Шарифов расставил приоритеты
Cамир Шарифов расставил приоритеты
11:26 1896
В Иране разбился американский истребитель
В Иране разбился американский истребитель
10:47 3748
После «Сулеймани»: подбит еще один иранский корабль
После «Сулеймани»: подбит еще один иранский корабль обновлено 11:54
11:54 3581
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны новость дополнена
03:21 5290
У Трампа заявили об опасности «Шахедов»
У Трампа заявили об опасности «Шахедов»
10:20 2765

ЭТО ВАЖНО

Баку вызывает посла Ирана: Можем принять ответные меры
Баку вызывает посла Ирана: Можем принять ответные меры
12:47 2169
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие фото; видео; обновлено 13:09
13:09 4046
Катар сбил иранские истребители
Катар сбил иранские истребители видео; обновлено 09:47
09:47 9085
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои видео
02:48 13564
НАТО вступит в войну с Ираном?
НАТО вступит в войну с Ираном?
10:01 1779
Иран атаковал танкер в Персидском заливе
Иран атаковал танкер в Персидском заливе обновлено 11:32
11:32 4323
Cамир Шарифов расставил приоритеты
Cамир Шарифов расставил приоритеты
11:26 1896
В Иране разбился американский истребитель
В Иране разбился американский истребитель
10:47 3748
После «Сулеймани»: подбит еще один иранский корабль
После «Сулеймани»: подбит еще один иранский корабль обновлено 11:54
11:54 3581
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны новость дополнена
03:21 5290
У Трампа заявили об опасности «Шахедов»
У Трампа заявили об опасности «Шахедов»
10:20 2765
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться