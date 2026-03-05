Должностные лица частной компании присвоили более полумиллиона

Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывших должностных лиц ООО İstək, обвиняемых в присвоении более полумиллиона манатов.

Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. Дело рассматривает судья Фахри Мамедов. Предварительное слушание в суде назначено на 12 марта.

Отметим, что Джейхун Сафаров, Султан Расулов и Фарид Алекперов - должностные лица ООО İstək - обвиняются в присвоении 637 000 манатов из средств компании путем мошеннических переводов. Им предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба), 193-1.3.2 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление служебным положением, повлекшее за собой серьезные последствия), 313 (служебный подлог), 320.1 (фальсификация, незаконное изготовление или продажа официальных документов (дающих права/освобождающих от обязанностей), а также поддельных наград, печатей и бланков для их использования) и 320.2 (умышленное использование поддельных документов) Уголовного кодекса Азербайджана.