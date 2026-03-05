USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Блэкаут на Кубе

12:41 858

Куба пострадала от масштабного отключения электроэнергии на фоне нехватки нефти из-за США, пишет агентство Reuters.

Как сообщает издание со ссылкой на государственную электроэнергетическую компанию, масштабное отключение электроэнергии затронуло большую часть Кубы, включая Гавану.

Государственная энергетическая компания Union Electrica (UNE) заявила, что причиной блэкаута стала неожиданная остановка теплоэлектростанции Antonio Guiteras, расположенной примерно в 100 км к востоку от Гаваны. Согласно Reuters, в результате электричество исчезло на территории от западной провинции Пинар-дель-Рио до центрально-восточной провинции Камагуэй.

Баку вызывает посла Ирана: Можем принять ответные меры
Баку вызывает посла Ирана: Можем принять ответные меры
12:47 2172
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие фото; видео; обновлено 13:09
13:09 4049
Катар сбил иранские истребители
Катар сбил иранские истребители видео; обновлено 09:47
09:47 9087
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои видео
02:48 13566
НАТО вступит в войну с Ираном?
НАТО вступит в войну с Ираном?
10:01 1779
Иран атаковал танкер в Персидском заливе
Иран атаковал танкер в Персидском заливе обновлено 11:32
11:32 4324
Cамир Шарифов расставил приоритеты
Cамир Шарифов расставил приоритеты
11:26 1897
В Иране разбился американский истребитель
В Иране разбился американский истребитель
10:47 3751
После «Сулеймани»: подбит еще один иранский корабль
После «Сулеймани»: подбит еще один иранский корабль обновлено 11:54
11:54 3582
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны новость дополнена
03:21 5290
У Трампа заявили об опасности «Шахедов»
У Трампа заявили об опасности «Шахедов»
10:20 2765

