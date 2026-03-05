Блэкаут на Кубе

Куба пострадала от масштабного отключения электроэнергии на фоне нехватки нефти из-за США, пишет агентство Reuters.
Как сообщает издание со ссылкой на государственную электроэнергетическую компанию, масштабное отключение электроэнергии затронуло большую часть Кубы, включая Гавану.
Государственная энергетическая компания Union Electrica (UNE) заявила, что причиной блэкаута стала неожиданная остановка теплоэлектростанции Antonio Guiteras, расположенной примерно в 100 км к востоку от Гаваны. Согласно Reuters, в результате электричество исчезло на территории от западной провинции Пинар-дель-Рио до центрально-восточной провинции Камагуэй.