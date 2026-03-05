Баку вызывает посла Ирана: Можем принять ответные меры

5 марта около полудня по Нахчыванской Автономной Республике Азербайджанской Республики были осуществлены атаки беспилотников с территории Исламской Республики Иран. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Один беспилотник упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой — вблизи здания школы в селе Шекерабад.

Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, осуществленные с территории Исламской Республики Иран, в результате которых было повреждено здание аэропорта и получили ранения два гражданских лица.

Это нападение на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует росту напряженности в регионе.

Мы требуем, чтобы Исламская Республика Иран в кратчайшие сроки внесла ясность по данному вопросу, дала объяснения и приняла необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных случаев в будущем.

Азербайджанская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Моджтаба Демирчилу вызван в Министерство иностранных дел. Иранской стороне будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота протеста.