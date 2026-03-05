USD 1.7000
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
В Азербайджане воздух прогреется до 17 градусов

12:52 723

В Азербайджане 6 марта ожидается до 17° тепла, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, который вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 3-6, днем - 10-15° тепла. Атмосферное давление снизится с 763 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных местах ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - 12-17° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.

Баку вызывает посла Ирана: Можем принять ответные меры
Баку вызывает посла Ирана: Можем принять ответные меры
12:47 2181
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие фото; видео; обновлено 13:09
13:09 4057
Катар сбил иранские истребители
Катар сбил иранские истребители видео; обновлено 09:47
09:47 9088
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои видео
02:48 13569
НАТО вступит в войну с Ираном?
НАТО вступит в войну с Ираном?
10:01 1781
Иран атаковал танкер в Персидском заливе
Иран атаковал танкер в Персидском заливе обновлено 11:32
11:32 4327
Cамир Шарифов расставил приоритеты
Cамир Шарифов расставил приоритеты
11:26 1900
В Иране разбился американский истребитель
В Иране разбился американский истребитель
10:47 3753
После «Сулеймани»: подбит еще один иранский корабль
После «Сулеймани»: подбит еще один иранский корабль обновлено 11:54
11:54 3586
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны новость дополнена
03:21 5290
У Трампа заявили об опасности «Шахедов»
У Трампа заявили об опасности «Шахедов»
10:20 2766

