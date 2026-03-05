В Азербайджане воздух прогреется до 17 градусов

В Азербайджане 6 марта ожидается до 17° тепла, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, который вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 3-6, днем - 10-15° тепла. Атмосферное давление снизится с 763 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных местах ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - 12-17° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.