Зеленский: Планы о трехсторонней встрече изменились

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева был разговор с Вашингтоном о потенциальном изменении места и сроков проведения трехсторонней встречи Украина – США – Россия. Об этом он сказал в интервью Rai Italia.

Зеленский заявил, что следующая трехсторонняя встреча Украина – США – Россия планировалась в промежутке с 5 по 9 марта. Однако 28 февраля началась война на Ближнем Востоке.

«Мы говорили с американской стороной – потому что именно они являются стороной, которая приглашает Украину и Россию на встречу – о возможном изменении места проведения и отсрочке встречи на некоторое время из-за войны на Ближнем Востоке», – отметил он.