«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
Зеленский: Планы о трехсторонней встрече изменились

Зеленский: Планы о трехсторонней встрече изменились

13:10

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева был разговор с Вашингтоном о потенциальном изменении места и сроков проведения трехсторонней встречи Украина – США – Россия. Об этом он сказал в интервью Rai Italia.

Зеленский заявил, что следующая трехсторонняя встреча Украина – США – Россия планировалась в промежутке с 5 по 9 марта. Однако 28 февраля началась война на Ближнем Востоке.

«Мы говорили с американской стороной – потому что именно они являются стороной, которая приглашает Украину и Россию на встречу – о возможном изменении места проведения и отсрочке встречи на некоторое время из-за войны на Ближнем Востоке», – отметил он.

Также украинский президент выразил надежду, что будет подтвержден обмен, о котором договаривались в ходе предыдущих встреч.

Напомним, 3 марта Зеленский заявил, что встреча с США и РФ, которая планировалась в начале марта, не отложена ввиду войны на Ближнем Востоке, и выразил пожелание, чтобы она состоялась в Европе. 

Впрочем, он повторил, что ввиду боевых действий на Ближнем Востоке встреча может не состояться в Абу-Даби, о чем говорили ранее.

В Кремле заявили, что ясности относительно сроков и места очередных переговоров между Россией, США и Украиной по мирному урегулированию пока нет.

