Турция готова принять беженцев из Ирана

Глава МВД Турции Мустафа Чифтчи заявил, что власти страны готовятся к возможной волне миграции из Ирана на фоне обострения конфликта между Ираном, США и Израилем. Об этом сообщает Hürriyet.

По его словам, разработаны три сценария реагирования: сдерживание миграционных потоков на территории Ирана до подхода к турецкой границе; создание буферных зон на границе для контроля передвижения людей; в случае крайней необходимости допуск мигрантов на территорию Турции с их последующим размещением под контролем властей.

Чифтчи подчеркнул, что на пограничных переходах «не наблюдается никакой необычной активности», и поток въездов и выездов остается в обычных пределах. В то же время Турция подготовила инфраструктуру для размещения примерно 90 тысяч человек на первом этапе возможного миграционного притока.