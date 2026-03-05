USD 1.7000
New York Post пишет о превращении Центра Гейдара Алиева в международный центр искусства

13:17 283

В известной американской газете New York Post опубликован материал, посвященный Центру Гейдара Алиева, превращению его в международный центр искусства.

«Посетителям этого архитектурного символа Баку и необычного здания послание ясно: это город, который следует серьезно воспринимать как международный культурный центр. Баку может гордиться тем, что является конкурентоспособным центром культуры международного уровня», - говорится в публикации.

В этом контексте New York Post особо выделяет недавние международные художественные проекты, представленные в Центре Гейдара Алиева: выставки американского гиперреалистичного скульптора Кэрол Фермен, известных британских и австралийских скульпторов Джилли и Марка Шатнеров, а также колумбийского художника-скульптора Фернандо Ботеро, создающего гигантские изображения людей, животных и различных фигур.

«Примечательно, что первым масштабным художественным проектом в Центре стала выставка Энди Уорхола «Жизнь, смерть и красота» в 2013 году. Баку является культурным мостом между Европой и Азией. Международные кураторы, художники и деятели искусства включают Баку в свои художественные маршруты. В центре всех этих трансформаций стоит масштабный архитектурный проект - Центр Гейдара Алиева, который играет более важную роль, чем просто здание», - отмечается в статье New York Post.

