«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

Иран без интернета уже более 120 часов

Интернет-соединение в Иране практически полностью отсутствует более 120 часов. Об этом сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

«Отключение интернета в Иране продолжается уже более 120 часов, а уровень подключения к сети по-прежнему составляет около 1% от обычного», - говорится в записи в Х.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Баку вызывает посла Ирана: Можем принять ответные меры
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие
Катар сбил иранские истребители
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои
НАТО вступит в войну с Ираном?
Иран атаковал танкер в Персидском заливе
Cамир Шарифов расставил приоритеты
В Иране разбился американский истребитель
После «Сулеймани»: подбит еще один иранский корабль
Саудовская Аравия под обстрелом. А над Дубаем иранские дроны
У Трампа заявили об опасности «Шахедов»
