Иран без интернета уже более 120 часов

Интернет-соединение в Иране практически полностью отсутствует более 120 часов. Об этом сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

«Отключение интернета в Иране продолжается уже более 120 часов, а уровень подключения к сети по-прежнему составляет около 1% от обычного», - говорится в записи в Х.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.