«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

Минобороны Азербайджана: Нападение Ирана не останется без ответа

13:26 558

5 марта вооруженные силы Исламской Республики Иран с территории Ирана с использованием беспилотных летательных аппаратов совершили акты нападения на Нахчыванский международный аэропорт и другую гражданскую инфраструктуру Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

«Технические параметры беспилотных летательных аппаратов и детали этих атак в настоящее время изучаются.

Министерство обороны Азербайджанской Республики решительно осуждает атаки, совершенные вооруженными силами Исламской Республики Иран против гражданской инфраструктуры на территории нашей страны при отсутствии какой-либо военной необходимости.

Полная ответственность за произошедшее событие полностью ложится на Исламскую Республику Иран.

Министерство обороны Азербайджанской Республики готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета нашей страны, обеспечения безопасности гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, и данные акты нападения не останутся без ответа», - говорится в заявлении.

