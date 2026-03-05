Пашинян о российской военной базе

Присутствие в Армении российской военной базы пока не мешает планам Армении по вступлению в Евросоюз. Об этом заявил на брифинге премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Да, Армения приняла закон о начале процесса вступления в ЕС. Но мы еще не на том отрезке пути, чтобы российская военная база закрывала бы нам поле зрения. Когда увидим, что российская военная база закрывает нам поле зрения, тогда подумаем, как двигаться, чтобы не иметь проблем», - сказал он.

По его словам, у Армении «не было, нет и не будет намерений портить отношения с Россией».

«У нас нет намерений наносить вред интересам России. Наше намерение - руководствоваться исключительно интересами Армении», - отметил Пашинян.

Отметим, что речь идет о российской военной базе №102, которая находится в Гюмри.