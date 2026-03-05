USD 1.7000
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

Пашинян о российской военной базе

13:39 1582

Присутствие в Армении российской военной базы пока не мешает планам Армении по вступлению в Евросоюз. Об этом заявил на брифинге премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Да, Армения приняла закон о начале процесса вступления в ЕС. Но мы еще не на том отрезке пути, чтобы российская военная база закрывала бы нам поле зрения. Когда увидим, что российская военная база закрывает нам поле зрения, тогда подумаем, как двигаться, чтобы не иметь проблем», - сказал он.

По его словам, у Армении «не было, нет и не будет намерений портить отношения с Россией».

«У нас нет намерений наносить вред интересам России. Наше намерение - руководствоваться исключительно интересами Армении», - отметил Пашинян.

Отметим, что речь идет о российской военной базе №102, которая находится в Гюмри.

Иран ударил по Израилю тяжелыми ракетами
Иран ударил по Израилю тяжелыми ракетами видео; обновлено 15:00
15:00 12651
Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются
Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются
14:22 1573
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 15:01
15:01 7445
Атаки на Иран: уничтожено более половины ракетных установок
Атаки на Иран: уничтожено более половины ракетных установок видео; обновлено 14:55
14:55 8538
Cаудовская Аравия об атаке на Азербайджан: Эти трусливые попытки…
Cаудовская Аравия об атаке на Азербайджан: Эти трусливые попытки… обновлено 14:31
14:31 2065
Джейхун Байрамов об атаке дронов на Азербайджан
Джейхун Байрамов об атаке дронов на Азербайджан
13:59 2234
Железные дороги Армении могут сменить хозяина
Железные дороги Армении могут сменить хозяина
13:55 1825
Баку вызывает посла Ирана: Можем принять ответные меры
Баку вызывает посла Ирана: Можем принять ответные меры
12:47 4227
Катар сбил иранские истребители
Катар сбил иранские истребители видео; обновлено 09:47
09:47 9963
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои видео
02:48 15099
НАТО вступит в войну с Ираном?
НАТО вступит в войну с Ираном?
10:01 2369

ЭТО ВАЖНО

