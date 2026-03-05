Железные дороги Армении могут сменить хозяина

Катар и Кувейт выразили готовность перенять управление железной дорогой Армении, об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, вопрос может обсуждаться с разными партнерами. Принцип таков, чтобы, если бы управление и было передано кому-то другому, то только стране, у которой хорошие отношения и с Арменией, и с Россией.

«Мы хотим беседовать с российскими партнерами, нужно договариваться, общаться. Разрывать договор – это всегда плохо, и наши межгосударственные, да и личные отношения, не позволяют нам идти по такому пути, напротив – они способствуют обсуждению в спокойной и дружеской обстановке», - сказал премьер Армении.