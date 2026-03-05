Джейхун Байрамов об атаке дронов на Азербайджан

Как сообщили в МИД, во время телефонного разговора была выражена обеспокоенность по поводу атак с использованием беспилотных летательных аппаратов на территорию Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана с территории Исламской Республики Иран.

Байрамов предоставил собеседнику подробную информацию о дроновых атаках. Он отметил, что эти нападения на территорию Азербайджана являются нарушением норм и принципов международного права и способствуют росту напряженности в регионе.

Азербайджанская сторона подчеркнула необходимость того, чтобы Иран в кратчайшие сроки разъяснил произошедшее, дал объяснения и принял неотложные меры, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.