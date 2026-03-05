Пашинян о России, Западе и ключевых проектах Армении

Он заявил, что 102-я российская база в Гюмри не мешает Армении выстраивать сотрудничество с Западом. По его словам, постановка вопроса о том, мешает ли база «пути на Запад», некорректна. «Армения никуда не идет. Я никогда не говорил, что мы идем на Запад. Что касается членства в Европейском союзе, я высказывался в контексте ЕАЭС. Российская военная база пока не закрывает нам обзор. Если мы увидим, что она мешает, тогда подумаем, как двигаться дальше», — отметил премьер.

При этом Пашинян подчеркнул, что у страны нет цели ухудшать отношения с Россией или действовать против ее интересов. Главная задача — руководствоваться исключительно собственными интересами Армении.

Премьер также коснулся выкупа компании «Электросети Армении» государством. По его словам, приобретение у холдинга «Ташир» Самвела Карапетяна не создаст значительной нагрузки на бюджет. «Стоимость компании оказалась ниже ожидаемой из-за долговой нагрузки по нецелевым кредитам, которые брались для нужд окружения Самвела Карапетяна. Для бюджета это к счастью», — заявил он.

Кроме того, Пашинян прокомментировал вопросы, связанные с его братом и российским гражданством. «Как и сотни тысяч граждан Армении, мой брат уехал в Россию еще в 90-х и жил там», — пояснил премьер. Он также коснулся разговоров о возможной организации массового притока проживающих в РФ граждан Армении для участия в выборах. По его мнению, такие люди в основном проголосуют за власть, которая стимулирует не отток населения, а приток, а не за силы, при власти которых происходила эмиграция.