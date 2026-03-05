USD 1.7000
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

Пашинян о России, Западе и ключевых проектах Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге после заседания правительства прокомментировал ряд актуальных вопросов, касающихся внешней политики, государственной инфраструктуры и семейных связей.

Он заявил, что 102-я российская база в Гюмри не мешает Армении выстраивать сотрудничество с Западом. По его словам, постановка вопроса о том, мешает ли база «пути на Запад», некорректна. «Армения никуда не идет. Я никогда не говорил, что мы идем на Запад. Что касается членства в Европейском союзе, я высказывался в контексте ЕАЭС. Российская военная база пока не закрывает нам обзор. Если мы увидим, что она мешает, тогда подумаем, как двигаться дальше», — отметил премьер.

При этом Пашинян подчеркнул, что у страны нет цели ухудшать отношения с Россией или действовать против ее интересов. Главная задача — руководствоваться исключительно собственными интересами Армении.

Премьер также коснулся выкупа компании «Электросети Армении» государством. По его словам, приобретение у холдинга «Ташир» Самвела Карапетяна не создаст значительной нагрузки на бюджет. «Стоимость компании оказалась ниже ожидаемой из-за долговой нагрузки по нецелевым кредитам, которые брались для нужд окружения Самвела Карапетяна. Для бюджета это к счастью», — заявил он.

Кроме того, Пашинян прокомментировал вопросы, связанные с его братом и российским гражданством. «Как и сотни тысяч граждан Армении, мой брат уехал в Россию еще в 90-х и жил там», — пояснил премьер. Он также коснулся разговоров о возможной организации массового притока проживающих в РФ граждан Армении для участия в выборах. По его мнению, такие люди в основном проголосуют за власть, которая стимулирует не отток населения, а приток, а не за силы, при власти которых происходила эмиграция.

Иран ударил по Израилю тяжелыми ракетами
Иран ударил по Израилю тяжелыми ракетами видео; обновлено 15:00
15:00 12670
Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются
Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются
14:22 1585
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 15:01
15:01 7462
Атаки на Иран: уничтожено более половины ракетных установок
Атаки на Иран: уничтожено более половины ракетных установок видео; обновлено 14:55
14:55 8549
Cаудовская Аравия об атаке на Азербайджан: Эти трусливые попытки…
Cаудовская Аравия об атаке на Азербайджан: Эти трусливые попытки… обновлено 14:31
14:31 2081
Джейхун Байрамов об атаке дронов на Азербайджан
Джейхун Байрамов об атаке дронов на Азербайджан
13:59 2242
Железные дороги Армении могут сменить хозяина
Железные дороги Армении могут сменить хозяина
13:55 1831
Баку вызывает посла Ирана: Можем принять ответные меры
Баку вызывает посла Ирана: Можем принять ответные меры
12:47 4233
Катар сбил иранские истребители
Катар сбил иранские истребители видео; обновлено 09:47
09:47 9963
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои видео
02:48 15105
НАТО вступит в войну с Ираном?
НАТО вступит в войну с Ираном?
10:01 2373
