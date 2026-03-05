USD 1.7000
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

Cаудовская Аравия об атаке на Азербайджан: Эти трусливые попытки…

МИД Саудовской Аравии осудил удары Ирана беспилотниками по Азербайджану, а также попытку нанести удар БПЛА по Турции, сообщает МИД королевства.

«Эти трусливые попытки против двух стран, а также повторяющееся дерзкое поведение Ирана по отношению к государствам региона свидетельствуют о враждебном курсе, который не может быть оправдан ни при каких обстоятельствах. Это также явно противоречит международным законам, нормам и принципам добрососедства и ведет к дальнейшей эскалации», - говорится в заявлении.

Саудовская Аравия выражает полную солидарность с Турцией и Азербайджаном, их правительствами и народами, и подтверждает право обеих стран защищать свою безопасность, воздушное пространство, территориальную целостность и своих граждан. Также высоко оценивает усилия, предпринимаемые ими для предотвращения эскалации и сохранения безопасности и стабильности в регионе.

МИД Катара решительно осудил удары иранскими беспилотниками по аэропорту Нахчывана в Азербайджане.

В заявлении отмечается, что «Государство Катар решительно осуждает попытку нанесения ударов баллистической ракетой по братской Республике Турция и удары по аэропорту в Азербайджанской Республике с помощью иранских беспилотников».

«Эти враждебные действия представляют собой опасную эскалацию и вопиющее нарушение суверенитета государств в рамках серии безответственных иранских атак, а также прямую угрозу безопасности и стабильности региона», - говорится в документе.

МИД Катара также заявил, что «продолжение открытия Исламской Республикой Иран новых фронтов и расширение круга эскалации в отношениях с соседними странами крайне опасны, и призывает немедленно прекратить эту безответственную политику, подрывающую безопасность и стабильность региона, и поставить во главу угла интересы народов региона, придерживаясь принципов добрососедства и международного права».

«Министерство подчеркивает полную солидарность Государства Катар с братской Республикой Турция и Азербайджанской Республикой, а также поддержку всех мер, предпринимаемых ими для сохранения своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности», - говорится в заявлении.

