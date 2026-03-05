USD 1.7000
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются

14:22 1603

На фоне инициированных США и Израилем действий в отношении Ирана становится ясно, насколько угрожающе Иран строит свою стратегию в отношении соседних государств. Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.

Председатель комитета отметил, что ракеты и беспилотники, запущенные по государствам, дружественным или нейтральным к Ирану, нарушили там тишину и нанесли значительный ущерб: «Иран в настоящее время расширяет эту сферу влияния, в частности, нацелился на Азербайджан, который проявляет наибольшую лояльность в этих процессах. Это произошло на фоне того, что президент Азербайджана накануне посетил посольство Ирана и выразил там соболезнования по поводу всех трагедий, произошедших в Иране.

Это был жест дружбы и гуманизма со стороны Азербайджана. На это Иран ответил враждебностью уже на следующий день. Эта враждебность создаст проблемы для Ирана, потому что Азербайджан не один — у него есть союзники. Вместе они дадут ответ на враждебные действия Ирана».

Фазиль Мустафа подчеркнул, что этот шаг «противоречит воле» многочисленных азербайджанцев, проживающих в Иране: «Это вызовет резкое недовольство азербайджанцев, живущих там. В условиях, когда страна окружена многочисленными противниками, она ведет себя настолько жестко и безответственно по отношению к соседнему государству, с которым есть определенные родственные связи. Поэтому этот шаг иранского государства является крайне тревожным. Азербайджан должен принять адекватные меры в ответ».

По его мнению, «солидарность азербайджанцев всего мира в этом вопросе крайне важна»: «Все должны объединиться перед этой угрозой для Азербайджана. Азербайджанцы внутри Ирана также должны оказывать поддержку независимому государству Азербайджан, которое для них является прибежищем. Мы надеемся, что они не пожалеют усилий для сопротивления. В целом это является другим проявлением продолжающихся до сих пор преступлений против всех азербайджанцев».

Депутат заявил, что осуждает этот шаг иранских властей: «Считаем этот шаг явной враждебностью, недружественным действием. Его нельзя оценивать как ошибку или недоразумение. Такие ошибки не прощаются».

Напомним, 5 марта дроны Ирана нанесли удары по Нахчывану. Один из дронов упал на терминальное здание Международного аэропорта Нахчывана, другой - рядом со школьным зданием в селе Шекерабад. В результате пострадали два человека.

