«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

США используют военные базы Франции

14:46 440

Министерство обороны Франции временно разрешило американским ВВС использовать свои военные базы на Ближнем Востоке. Представительница Генштаба подтвердила, что это решение принято в рамках стратегического партнерства с США.

Развертывание авиации США на французских объектах имеет целью усиление обороны стран Персидского залива от иранской агрессии. Военное командование в Париже подчеркивает важность защиты региональных партнеров в этот критический период. Французская сторона оказывает логистическую поддержку для проведения воздушных операций союзников против объектов иранского режима. Временное разрешение на базирование самолетов ВВС США позволит значительно сократить время реагирования на новые угрозы в регионе.

Решение Парижа свидетельствует о полной консолидации Запада вокруг цели демонтажа военной машины иранского режима, заявили в Генштабе ВС Франции.

Иран ударил по Израилю тяжелыми ракетами
Иран ударил по Израилю тяжелыми ракетами видео; обновлено 15:00
15:00 12703
Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются
Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются
14:22 1614
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 15:01
15:01 7499
Атаки на Иран: уничтожено более половины ракетных установок
Атаки на Иран: уничтожено более половины ракетных установок видео; обновлено 14:55
14:55 8574
Cаудовская Аравия об атаке на Азербайджан: Эти трусливые попытки…
Cаудовская Аравия об атаке на Азербайджан: Эти трусливые попытки… обновлено 14:31
14:31 2109
Джейхун Байрамов об атаке дронов на Азербайджан
Джейхун Байрамов об атаке дронов на Азербайджан
13:59 2257
Железные дороги Армении могут сменить хозяина
Железные дороги Армении могут сменить хозяина
13:55 1846
Баку вызывает посла Ирана: Можем принять ответные меры
Баку вызывает посла Ирана: Можем принять ответные меры
12:47 4249
Катар сбил иранские истребители
Катар сбил иранские истребители видео; обновлено 09:47
09:47 9969
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои видео
02:48 15116
НАТО вступит в войну с Ираном?
НАТО вступит в войну с Ираном?
10:01 2378

