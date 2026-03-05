США используют военные базы Франции

Министерство обороны Франции временно разрешило американским ВВС использовать свои военные базы на Ближнем Востоке. Представительница Генштаба подтвердила, что это решение принято в рамках стратегического партнерства с США.

Развертывание авиации США на французских объектах имеет целью усиление обороны стран Персидского залива от иранской агрессии. Военное командование в Париже подчеркивает важность защиты региональных партнеров в этот критический период. Французская сторона оказывает логистическую поддержку для проведения воздушных операций союзников против объектов иранского режима. Временное разрешение на базирование самолетов ВВС США позволит значительно сократить время реагирования на новые угрозы в регионе.

Решение Парижа свидетельствует о полной консолидации Запада вокруг цели демонтажа военной машины иранского режима, заявили в Генштабе ВС Франции.