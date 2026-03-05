USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»
Новость дня
«У «Моссада» есть данные на каждого офицера среднего звена: адреса, семьи, места отдыха»

Иран отрицает причастность к удару по Азербайджану

14:55 811

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в интервью телеканалу AnewZ заявил, что исламская республика не наносила ударов по Азербайджану на фоне сообщений об атаках беспилотников на международный аэропорт Нахчывана сегодня, 5 марта.

«Мы не нацелены на наши соседние страны», — заявил Гарибабади.

Он добавил, что политика Ирана заключается в нанесении ударов только по военным базам своих противников, включая США и «сионистский режим», которые, по его утверждению, проявляют активность в регионе и используются для нападения на мирных иранских граждан.

«Потому что мы с самого начала заявляли: если в регионе есть какие-либо военные базы и они используются для нападения на Иран, мы нанесем по ним удары. Такова наша политика», — сказал Гарибабади.

По данным МИД Азербайджана, инциденты произошли около полудня, когда беспилотники вошли в воздушное пространство Нахчыванской Автономной Республики со стороны Ирана. Один дрон ударил по зданию терминала Нахчыванского международного аэропорта, а другой упал рядом со школой в селе Шекеребад. Минздрав Нахчывана сообщал о четырех пострадавших.

Иран ударил по Израилю тяжелыми ракетами
Иран ударил по Израилю тяжелыми ракетами видео; обновлено 15:00
15:00 12708
Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются
Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются
14:22 1615
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 15:01
15:01 7503
Атаки на Иран: уничтожено более половины ракетных установок
Атаки на Иран: уничтожено более половины ракетных установок видео; обновлено 14:55
14:55 8577
Cаудовская Аравия об атаке на Азербайджан: Эти трусливые попытки…
Cаудовская Аравия об атаке на Азербайджан: Эти трусливые попытки… обновлено 14:31
14:31 2114
Джейхун Байрамов об атаке дронов на Азербайджан
Джейхун Байрамов об атаке дронов на Азербайджан
13:59 2260
Железные дороги Армении могут сменить хозяина
Железные дороги Армении могут сменить хозяина
13:55 1848
Баку вызывает посла Ирана: Можем принять ответные меры
Баку вызывает посла Ирана: Можем принять ответные меры
12:47 4251
Катар сбил иранские истребители
Катар сбил иранские истребители видео; обновлено 09:47
09:47 9969
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои видео
02:48 15119
НАТО вступит в войну с Ираном?
НАТО вступит в войну с Ираном?
10:01 2379

ЭТО ВАЖНО

Иран ударил по Израилю тяжелыми ракетами
Иран ударил по Израилю тяжелыми ракетами видео; обновлено 15:00
15:00 12708
Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются
Фазиль Мустафа об атаке Ирана: Такие ошибки не прощаются
14:22 1615
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие
Иран атаковал аэропорт Нахчывана: есть разрушения и пострадавшие добавлено фото и видео; обновлено 15:01
15:01 7503
Атаки на Иран: уничтожено более половины ракетных установок
Атаки на Иран: уничтожено более половины ракетных установок видео; обновлено 14:55
14:55 8577
Cаудовская Аравия об атаке на Азербайджан: Эти трусливые попытки…
Cаудовская Аравия об атаке на Азербайджан: Эти трусливые попытки… обновлено 14:31
14:31 2114
Джейхун Байрамов об атаке дронов на Азербайджан
Джейхун Байрамов об атаке дронов на Азербайджан
13:59 2260
Железные дороги Армении могут сменить хозяина
Железные дороги Армении могут сменить хозяина
13:55 1848
Баку вызывает посла Ирана: Можем принять ответные меры
Баку вызывает посла Ирана: Можем принять ответные меры
12:47 4251
Катар сбил иранские истребители
Катар сбил иранские истребители видео; обновлено 09:47
09:47 9969
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои
Курдская армия вторглась в Иран. Идут ожесточенные бои видео
02:48 15119
НАТО вступит в войну с Ираном?
НАТО вступит в войну с Ираном?
10:01 2379
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться