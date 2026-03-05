Иран отрицает причастность к удару по Азербайджану

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в интервью телеканалу AnewZ заявил, что исламская республика не наносила ударов по Азербайджану на фоне сообщений об атаках беспилотников на международный аэропорт Нахчывана сегодня, 5 марта.

«Мы не нацелены на наши соседние страны», — заявил Гарибабади.

Он добавил, что политика Ирана заключается в нанесении ударов только по военным базам своих противников, включая США и «сионистский режим», которые, по его утверждению, проявляют активность в регионе и используются для нападения на мирных иранских граждан.

«Потому что мы с самого начала заявляли: если в регионе есть какие-либо военные базы и они используются для нападения на Иран, мы нанесем по ним удары. Такова наша политика», — сказал Гарибабади.

По данным МИД Азербайджана, инциденты произошли около полудня, когда беспилотники вошли в воздушное пространство Нахчыванской Автономной Республики со стороны Ирана. Один дрон ударил по зданию терминала Нахчыванского международного аэропорта, а другой упал рядом со школой в селе Шекеребад. Минздрав Нахчывана сообщал о четырех пострадавших.